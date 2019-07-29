14-15 ноября в Санкт-Петербурге состоится 14-ая ежегодная Техническая конференция и выставка Oil Terminal. Специализированное мероприятие с внушительной историей зарекомендовало себя как одну из главных площадок для обмена опытом, идеями и поиска решений на вопросы отрасли. На протяжении последних 14 лет Oil Terminal ежегодно собирает более 350 делегатов, среди которых технические директора и руководители нефтебаз и нефтяных терминалов России, Прибалтики, Казахстана.

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Ключевые моменты в программе Конференции:

Стратегии развития отрасли и цели на 2020-2022 годы, планы производителей и регуляторных органов

и цели на 2020-2022 годы, планы производителей и регуляторных органов Оптимизация производства с использование новейшего оборудования и технологий

с использование новейшего оборудования и технологий Примеры успешной эксплуатации. Управление действующими производственными мощностями

Управление действующими производственными мощностями Сессия по безопасности : информационная, экологическая и промышленная безопасность

: информационная, экологическая и промышленная безопасность Статус проектов : строительство и модернизация производственных мощностей в России и СНГ. Планирование, проектирование, реализация

: строительство и модернизация производственных мощностей в России и СНГ. Планирование, проектирование, реализация Специализированная сессия: качество, учет и контроль топлива

ДИСКУССИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ

Специальный фокус: нефтехимические терминалы

Технический визит на новый топливный терминал «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге

Регистрация на конференцию: https://oilterminal.org/zapros-na-registratsiyu/

Ключевые направления работы форума в 2018 г.:

350+ представителей ведущих компаний, таких как: Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, Sandmark , Сибур, Арктический транспортно-промышленный узел , Газпромтранс, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р), Газпром нефть, РЖД», Росморпорт, ГТ Морстрой, Коксохиммонтаж-проект , Холдинг РПК-Высоцк Лукойл II , Jogmec и многие другие.

Арктический транспортно-промышленный узел Коксохиммонтаж-проект Jogmec 200+ участников технической конференции: делегации технических специалистов во главе с техническими директорами направили такие компании как Татнефть, Азовпродукт, Востокбункер, Газпромнефть, Газпромнефть Терминал СПб, Газпромнефть-Терминал, ХК Татнефтепродукт, Вентспилс нафта терминалс, Балтийская Топливная Компания, Гипротрубопровод, Интерферрум Металл, Казмунайгаз Онимдери, КазТрансОйл, ЛенморНИИпроект, ВНИИ НП, Лукойл-Югнефтепродукт, Новатэк-Усть-Луга, Лукойл-Транс, Татнефть-АЗС Центр, Приморский торговый порт, Дагнефтепродукт, Восточная нефтехимическая компания, БЕЛОРУСНЕФТЬ, ВаниноТрансУголь, Востсибнефтегаз, Газэнергосеть розница, Компания ТРАССА, НИИПХ Росрезерва, Новатэк-Усть-Луга, ООО «Нефтебаза», Первый мурманский терминал, ЮгТерминалПроект и другие.

делегации технических специалистов во главе с техническими директорами направили такие компании как Татнефть, Азовпродукт, Востокбункер, Газпромнефть, Газпромнефть Терминал СПб, Газпромнефть-Терминал, ХК Татнефтепродукт, Вентспилс нафта терминалс, Балтийская Топливная Компания, Гипротрубопровод, Интерферрум Металл, Казмунайгаз Онимдери, КазТрансОйл, ЛенморНИИпроект, ВНИИ НП, Лукойл-Югнефтепродукт, Новатэк-Усть-Луга, Лукойл-Транс, Татнефть-АЗС Центр, Приморский торговый порт, Дагнефтепродукт, Восточная нефтехимическая компания, БЕЛОРУСНЕФТЬ, ВаниноТрансУголь, Востсибнефтегаз, Газэнергосеть розница, Компания ТРАССА, НИИПХ Росрезерва, Новатэк-Усть-Луга, ООО «Нефтебаза», Первый мурманский терминал, ЮгТерминалПроект и другие. 70+ презентаций от лидеров отрасли в рамках технической конференции и конгресса. Основные тематики: переориентация на Восток, количественные и качественные изменения грузопотоков нефти и нефтепродуктов из России, строительство терминалов для перевалки жидких углеводородов, логистика компании «Газпром нефть» в эпоху цифровизации, арктическая инфраструктура, развитие морских логистических систем, представление проектов коммерческими и техническими руководителями нефтебаз и нефтяных терминалов.

Основные тематики: переориентация на Восток, количественные и качественные изменения грузопотоков нефти и нефтепродуктов из России, строительство терминалов для перевалки жидких углеводородов, в эпоху цифровизации, арктическая инфраструктура, развитие морских логистических систем, представление проектов коммерческими и техническими руководителями нефтебаз и нефтяных терминалов. Церемония награждения лучших нефтебаз и терминалов и Гала-ужин . Церемония проходит раз в три года. Номинируйте свою компанию сейчас и узнайте, кто будет победителем!

. Церемония проходит раз в три года. Номинируйте свою компанию сейчас и узнайте, кто будет победителем! Специализированная выставка, на которой будут представлены последние новинки и технологии нефтегазовой отрасли: CTS Group, Emerson, HMT Rubbaglas, IBS, Lotis SA, ROSEN Group, SGS Russia, Techno lab, Диагностика, Завод ГОРЭЛТЕХ, Камышинский опытный завод, Морозовский химический завод, НПФ КРУГ, ОргХим, Промхим

Оргкомитет форума:

Дарья Квасницына,

Руководитель проекта

+7 495 109 9 509 (Москва)

events@vostockcapital.com

https://oilterminal.org/