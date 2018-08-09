Конференция пройдет при поддержке ЦВК «Экспоцентр» и Ассоциации «Станкоинструмент». Организатор конференции – компания RPI.
Мероприятие состоится в рамках Международной специализированной выставки «Технофорум — 2018» (22-25 октября 2018 г.). Ежегодная выставка «Технофорум» проводится с 2013 года и является главным промышленным событием осени, собирая на одной площадке более 6 700 специалистов различных отраслей промышленности из 20 стран мира. Программа выставки объединяет интересы производителей и разработчиков наукоемкой продукции и представителей промышленного бизнеса. Один из ключевых разделов выставки – станочные системы и формообразующее оборудование для обработки полимерных материалов. Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Среди ключевых тем Международной конференции «Полимеры: эффективность, развитие, перспективы» в 2018 году:
— Полимеры сегодня и завтра – традиционный и новые области применения
— Повышение эффективности производства полимеров. Импортозамещение и рентабельность: катализаторы, оборудование, технологии
— Фокус-сессия: станочные системы и формообразующее оборудование для полимерных материалов. Case-study: модернизация производства и обеспечение маржинальности
— Экспорт полимеров и полимерной продукции. Вхождение на новые рынки: факторы успеха
— Эффективные продажи полимеров и полимерной продукции в России
И многие другие.
Конференция направлена на различные группы аудитории:
— производители крупнотоннажных полимеров и специальной химии для них смогут встретиться со своими потребителями;
— поставщики оборудования найдут новые контакты среди потенциальных заказчиков модернизации предприятий;
— руководители подразделений по производству полимерной продукции найдут для себя ответы на вопросы о новых направлениях, которым необходимо уделить внимание;
— технические специалисты узнают о методах успешного повышения технологической и экономической эффективности;
— маркетологи увидят новые направления продвижения;
— специалисты и руководители продаж компаний познакомятся с наиболее эффективными методами повышения эффективности продаж;
— особый акцент будет сделан на экспорте полимеров и полимерной продукции, что, без сомнения, особенно заинтересует руководителей международных продаж и руководство компаний отрасли.
По вопросам участия в конференции в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi—inc.ru