В рамках Недели состоятся XIV Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов — 2018», III Международная конференция «Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы — 2018», IX «Глобальный Саммит по пластичным смазкам — 2018», специализированная выставка «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов — 2018», неформальная коктейль-встреча делегатов мероприятия «Без Галстуков» и торжественный вечерний прием от Генерального спонсора мероприятия – компании «ЛЛК-Интернешнл».

В 2018 году «Международная Неделя Смазочных Материалов» состоится в фешенебельном отеле «Рэдиссон Ройал» (ex-«Украина»). Являясь одним из крупнейших отраслевых мероприятий в мире, в 2018 году Неделя соберет более 650 участников.

Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов» является крупнейшим ежегодным мероприятием нефтеперерабатывающей отрасли. За годы своего существования конференция превратилась в наиболее статусное отраслевое мероприятие не только российского, но и мирового масштаба.

В 2018 году в третий раз в рамках Недели состоится Международная конференция «Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы», успешно прошедшая в 2016 и в 2017 гг. В рамках конференции будут рассмотрены такие важные для успешного развития отрасли в странах СНГ темы, как оценка ключевых составляющих и общего баланса на рынках масел и смазочных материалов стран СНГ; характеристики рынков в странах СНГ; ключевые параметры и специфика спроса на рынках Украины, Белоруссии, Казахстана (высокоемкие рынки), а также Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Армении (потенциально интересные рынки); конкурентная среда рынков в странах СНГ и другие.

Ежегодный Глобальный Саммит по пластичным смазкам состоялся впервые в 2010 году и успел заслужить высокие оценки аудитории и заявить о себе как о крупнейшем в СНГ мероприятии данной тематики, играющем неоценимую роль в дальнейшем развитии отрасли. На саммите встретятся разработчики и производители смазок, а также крупные потребители и торговые компании данного сегмента рынка. Мероприятие дает уникальную возможность наладить новые деловые контакты, обсудить наиболее важные проблемы отрасли и пути их решения. Саммит, посвященный пластичным смазкам, несомненно, является новым стимулом к развитию отечественного и мирового рынка смазочных материалов.

В рамках IX «Международной Недели Смазочных Материалов» традиционно пройдет ежегодная выставка продукции, решений и услуг для российской промышленности смазочных материалов «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов — 2018». Данная выставка является наилучшим местом представления своих возможностей для компаний-поставщиков в данном сегменте.

В мероприятии ежегодно принимают участие основные российские и иностранные производители смазочных масел и присадок, смазок и СОЖ, ведущие мировые и российские транспортные и промышленные компании, крупные потребители смазочных материалов.

В конференции ежегодно принимают участие представители компаний ЛЛК-Интернешнл, Evonik Oil Additives, Infineum, ExxonMobil Chemical, Afton Chemical Limited, Lubrizol, Idemitsu, Finexim, BASF, Fuchs Petrolub, Chevron Oronite, Gulf Petrochem Group, NYNAS, Sasol, Lanxess, ЛЛК-НАФТАН, ИНТЕСМО, Славнефть-ЯНОС, APL, Multisol, Квалитет, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Сибур Холдинг, Северсталь Менеджмент, ВНИИ НП, НЕО Кемикал, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Автодизель, ТАНЕКО, ATIEL и многие другие.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://rpi-conferences.com/international-lubricant-week

По вопросам участия в «Международной Неделе Смазочных Материалов — 2018» в том или ином качестве Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru