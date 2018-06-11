5-6 июня 2018 года в Москве успешно прошла юбилейная — Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018, посвященная практическим вопросам модернизации электростанций — ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС.

Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО» — www.intecheco.ru

Главная цель проведенного мероприятия — представить актуальную информацию о новых технологиях и инженерных решениях, отвечающих современным международным стандартам.

В рамках конференции были представлены 39 докладов. Тематика презентаций охватила широкий круг вопросов развития предприятий электроэнергетики и создания новых мощностей, модернизации турбин, котлов и горелок, повышению надежности и эффективности работы электростанций, реконструкции инженерных систем, решений для продления сроков эксплуатации различного технологического оборудования, приборов КИП и систем автоматизации, оборудованию для фильтрации и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, материалов для защиты от коррозии, актуальных вопросов импортозамещения и внедрения современного вспомогательного оборудования, теплообменников, насосов, арматуры, компенсаторов, средств защиты персонала.

Участие в Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» приняли более 150 делегатов от предприятий электроэнергетики — ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, проектных и научных институтов, производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, в том числе представители: МОЭК, ТГК-2, ТГК-14, ЛУКОЙЛ, Фортум, Башкирская генерирующая компания, Энел Россия, Минскэнерго, Верхнетагильская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС, Калининская АЭС, Курская АЭС, Красноярская ТЭЦ-1, Новочеркасская ГРЭС, филиалы ПАО Т Плюс, Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Пермская ТЭЦ-14, Силовые машины, ГК АМАКС, Каскад, НПП ФОЛТЕР, НПО ЭЛСИБ, Сименс Технологии Газовых Турбин, Уральский турбинный завод, Oilon Oy, РК Энергострой, ЭКОГОР, Атомтехэнерго, УРАЛТЕХМАРКЕТ, ОМП Инжиниринг, МОНТ, СвердНИИхиммаш, Реиннольц, Мосэнергопроект, ТурбоРеф Инжиниринг, РОКСТЭК РУ, НПП Машпром, Белэнергомаш-БЗЭМ, ТЕХНОАНАЛИТ, ТД Эконекс, Энергохимкомплект, НПП Компенсатор, Ксилем Рус, Диагност, МОСТ, КМЗ конвейерного оборудования, ТСЗП, СокТрейд Ко, КЭР-Инжиниринг, ГИПРОКОКС, НЕПДИ Энергоинжиниринг, ТСТ, ЧТПЗ, ЕВРАЗ НТМК, Интерэнерго, Северсталь Менеджмент, Энерго-Юг, Электроприбор, Ролт Инжиниринг, РЭС, ИЦ Энергопрогресс, Форпост Про, ТКЗ Красный котельщик и других компаний.

Конференция ежегодно предоставляет возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями и наладить контакты, расширить сотрудничество, обсудить особенности внедрения различных технологий, современного оборудования для обновления предприятий электроэнергетики с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

Следующая — XI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» состоится 4‑5 июня 2019 года в Москве в одном из корпусов гостиницы «ИЗМАЙЛОВО».