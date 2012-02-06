Семинар будет проходить в рамках 15-й международной выставки «Аналитика Экспо 2017» 12 апреля 2017 года с 10 до 14 ч.

Организаторы: Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ», ITE Group

Семинар ориентирован на широкую аудиторию. Посетить его будет интересно как начальникам отдела контроля качества, руководителям аналитических и исследовательских лабораторий, так и всем специалистам, чья работа связана с анализом лекарственных средств. В ходе семинара будут освещаться актуальные аналитические методики и современное оборудование, позволяющее провести необходимый анализ в соответствии с текущими требованиями.

Благодарим за помощь в организации семинара компанию «СокТрейд».

Место проведения семинара: г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 4, конференц-зал №1.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ!

Участие в семинаре бесплатное, количество мест ограничено.

Обязательна предварительная регистрация по телефону: + 7 (903) 122-55-24 или по электронной почте pr@arhr.ru, контактное лицо – Гурина Наталья.