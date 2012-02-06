16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб-2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.
Ежегодная конференция «Нефтегазснаб-2017» – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Мероприятие – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.
На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.
На конференции рассматриваются следующие вопросы:
16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб-2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.
Ежегодная конференция «Нефтегазснаб-2017» – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Мероприятие – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.
На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.
На конференции рассматриваются следующие вопросы:
- Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов.
- Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР.
- Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков.
- Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков.
- Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ.
- Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов.
- Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования.
- Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства».
- Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе.
Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний:
- Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений).
- Классификаторы ТМЦ.
- Управление запасами и неликвидами.
- Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе.
В конференции «НЕФТЕГАЗСНАБ» принимали участие:
Валерий Голубев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
Игорь Федоров, генеральный директор ООО «Газпром комплектация»;
Сергей Семецкой, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение»;
Юрий Шарипов, начальник Управления тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Артем Бородин, начальник Департамента МТО ПАО «Газпром нефть»;
Максим Крючков, начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть»;
Валерий Нугманов, начальник Управления МТО ПАО «Татнефть»;
Михаил Шуляк, начальник управления ОАО «НОВАТЭК»;
Алексей Собина, руководитель направления ООО «СИБУР»;
Роман Синицкий, начальник УМТО и организации подрядных работ «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани»;
Светлана Астахова, заместитель директора Департамента МТО ОАО «РуссНефть»;
Валерий Трифонов, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;
Алексей Былинин, заместитель генерального директора «Оренбургнефть»;
Денис Елизаров, и.о. директора Департамента МТО ПАО «Башнефть»;
Максим Степанов, руководитель Блока управления системой снабжения
ОАО «Славнефть»;
Марджаник Зленко, менеджер по российскому участию проекта «Сахалин-1» Эксон Мобил;
Антон Максименко, партнер McKinsey,
Елена Верниковская, начальник управления закупок и МТО АО «Таргин»
и другие.
К конференции «Нефтегазснаб-2017» выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».
Участники конференции получают карту в подарок.
Принять участие в карте
Форматы участия:
— делегатское участие;
— участие с краткой презентацией;
— выступление с расширенной презентацией;
— участие в выставке;
— спонсорское участие.
Принять участие в конференции>>
Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов.
- Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР.
- Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков.
- Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков.
- Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ.
- Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов.
- Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования.
- Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства».
- Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе.
Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний:
- Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений).
- Классификаторы ТМЦ.
- Управление запасами и неликвидами.
- Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе.
В конференции «НЕФТЕГАЗСНАБ» принимали участие:
Валерий Голубев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
Игорь Федоров, генеральный директор ООО «Газпром комплектация»;
Сергей Семецкой, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение»;
Юрий Шарипов, начальник Управления тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Артем Бородин, начальник Департамента МТО ПАО «Газпром нефть»;
Максим Крючков, начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть»;
Валерий Нугманов, начальник Управления МТО ПАО «Татнефть»;
Михаил Шуляк, начальник управления ОАО «НОВАТЭК»;
Алексей Собина, руководитель направления ООО «СИБУР»;
Роман Синицкий, начальник УМТО и организации подрядных работ «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани»;
Светлана Астахова, заместитель директора Департамента МТО ОАО «РуссНефть»;
Валерий Трифонов, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;
Алексей Былинин, заместитель генерального директора «Оренбургнефть»;
Денис Елизаров, и.о. директора Департамента МТО ПАО «Башнефть»;
Максим Степанов, руководитель Блока управления системой снабжения
ОАО «Славнефть»;
Марджаник Зленко, менеджер по российскому участию проекта «Сахалин-1» Эксон Мобил;
Антон Максименко, партнер McKinsey,
Елена Верниковская, начальник управления закупок и МТО АО «Таргин»
и другие.
К конференции «Нефтегазснаб-2017» выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».
Участники конференции получают карту в подарок.
Принять участие в карте
Форматы участия:
— делегатское участие;
— участие с краткой презентацией;
— выступление с расширенной презентацией;
— участие в выставке;
— спонсорское участие.
Принять участие в конференции>>
Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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