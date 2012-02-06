16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб-2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.

Ежегодная конференция «Нефтегазснаб-2017» – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Мероприятие – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.

На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.

На конференции рассматриваются следующие вопросы:

16 марта 2017 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental», состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб-2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.

Ежегодная конференция «Нефтегазснаб-2017» – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции. Мероприятие – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса.

На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтяных компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.

На конференции рассматриваются следующие вопросы:

Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов.

Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР.

Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков.

Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков.

Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ.

Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов.

Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования.

Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства».

Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе.

Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний:

Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений).

Классификаторы ТМЦ.

Управление запасами и неликвидами.

Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе.

В конференции «НЕФТЕГАЗСНАБ» принимали участие:

Валерий Голубев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

Игорь Федоров, генеральный директор ООО «Газпром комплектация»;

Сергей Семецкой, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение»;

Юрий Шарипов, начальник Управления тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Артем Бородин, начальник Департамента МТО ПАО «Газпром нефть»;

Максим Крючков, начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть»;

Валерий Нугманов, начальник Управления МТО ПАО «Татнефть»;

Михаил Шуляк, начальник управления ОАО «НОВАТЭК»;

Алексей Собина, руководитель направления ООО «СИБУР»;

Роман Синицкий, начальник УМТО и организации подрядных работ «Сахалин Энерджи

Инвестмент Компани»;

Светлана Астахова, заместитель директора Департамента МТО ОАО «РуссНефть»;

Валерий Трифонов, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;

Алексей Былинин, заместитель генерального директора «Оренбургнефть»;

Денис Елизаров, и.о. директора Департамента МТО ПАО «Башнефть»;

Максим Степанов, руководитель Блока управления системой снабжения

ОАО «Славнефть»;

Марджаник Зленко, менеджер по российскому участию проекта «Сахалин-1» Эксон Мобил;

Антон Максименко, партнер McKinsey,

Елена Верниковская, начальник управления закупок и МТО АО «Таргин»

и другие.

К конференции «Нефтегазснаб-2017» выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».

Участники конференции получают карту в подарок.

Принять участие в карте

Форматы участия:

— делегатское участие;

— участие с краткой презентацией;

— выступление с расширенной презентацией;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

Принять участие в конференции>>

Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

Обзор крупных проектов в нефтегазовой отрасли, требующих большого количества материально-технических ресурсов.

Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР.

Порядок обжалования торгов. Механизм соблюдения законодательства РФ в контрактной системе закупок. Возможности введения «донадзорного» порядка обжалования действий заказчиков.

Создание условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП. Формирование сети квалифицированных партнеров и межотраслевых реестров ответственных поставщиков.

Обмен опытом между компаниями осуществляющих закупки в рамках 223 ФЗ.

Новые технологии закупок. Упрощение механизма закупок. Тенденции по созданию электронных магазинов.

Вывод на рынок инновационного и высокотехнологического оборудования. Опытно-промысловая эксплуатация оборудования.

Мировые стандарты взаимоотношений с поставщиками. Взращивание собственных поставщиков, создание снабженческой структуры для «бережливого производства».

Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе.

Закрытый «круглый стол» для сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний:

Эффективность выбора метода проведения закупки. (Аукцион или запрос предложений).

Классификаторы ТМЦ.

Управление запасами и неликвидами.

Создание Совета по МТО в нефтегазовом комплексе.

В конференции «НЕФТЕГАЗСНАБ» принимали участие:

Валерий Голубев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;

Игорь Федоров, генеральный директор ООО «Газпром комплектация»;

Сергей Семецкой, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение»;

Юрий Шарипов, начальник Управления тендерной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»;

Артем Бородин, начальник Департамента МТО ПАО «Газпром нефть»;

Максим Крючков, начальник управления аналитики Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть»;

Валерий Нугманов, начальник Управления МТО ПАО «Татнефть»;

Михаил Шуляк, начальник управления ОАО «НОВАТЭК»;

Алексей Собина, руководитель направления ООО «СИБУР»;

Роман Синицкий, начальник УМТО и организации подрядных работ «Сахалин Энерджи

Инвестмент Компани»;

Светлана Астахова, заместитель директора Департамента МТО ОАО «РуссНефть»;

Валерий Трифонов, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;

Алексей Былинин, заместитель генерального директора «Оренбургнефть»;

Денис Елизаров, и.о. директора Департамента МТО ПАО «Башнефть»;

Максим Степанов, руководитель Блока управления системой снабжения

ОАО «Славнефть»;

Марджаник Зленко, менеджер по российскому участию проекта «Сахалин-1» Эксон Мобил;

Антон Максименко, партнер McKinsey,

Елена Верниковская, начальник управления закупок и МТО АО «Таргин»

и другие.

К конференции «Нефтегазснаб-2017» выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».

Участники конференции получают карту в подарок.

Принять участие в карте

Форматы участия:

— делегатское участие;

— участие с краткой презентацией;

— выступление с расширенной презентацией;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

Принять участие в конференции>>

Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru