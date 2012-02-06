Мировые котировки цен на нефть продолжают оставаться пугающе низкими. В этой связи российские НК для поддержания объема выручки увеличивают добычу нефти и, соответственно, газового конденсата. Растет и объем производства СГК – он удобен в транспортировке и ценен для дальнейшей переработки.

Тем не менее, на рынке существуют определенные проблемы, которые тормозят его развитие. Одна из них – перевозки. Согласно приказу ФАС, рост ж/д тарифов на транспортировку нефтяных грузов в 2017 г. должен составить не больше 4.5%. Однако у «РЖД» свой взгляд – монополия просит Правительство РФ унифицировать тариф и индексировать плату за порожний пробег цистерн. Это приведет к росту железнодорожных тарифов на перевозку стабильного газового конденсата на 14.5%. Добывающие компании уже бьют тревогу: в этом случае они будут вынуждены снизить объемы перевозимого ГК.

Но есть и позитивные новости: к 2022 г. «РЖД» построит в ЯНАО новую железнодорожную линию протяженностью 707 км. Прогнозируемый объем перевозок по Северному широтному ходу составит почти 24 млн тонн, основным продуктом станет газовый конденсат.

Важным для отрасли вопросом является и возможное обнуление НДПИ на НГК. С такой идеей выступил один из крупнейших игроков рынка. Как это повлияет на объемы стабилизации и переработки – предлагаем обсудить в ходе конференции.

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