Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.

Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Структура конференции в 2017 г.:

— 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня — 2017»;

— 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ — 2017» (основной день мероприятия).

В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.

Среди спикеров конференции в 2017 г.:

— Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ;

— Представитель, Газпром;

— Представитель, ЛУКОЙЛ;

— Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз;

— Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА;

— Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ;

— Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин;

— Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ;

— Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недрами, ФБУ «Росгеолэкспертиза»;

— Андрей Федорович Зеньков, генеральный директор, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ);

— Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ);

— Представитель, Газпром ВНИИГАЗ;

— Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»;

— Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (г. Архангельск) и другие.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» — это:

— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.