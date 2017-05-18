Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.
Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».
Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.
Структура конференции в 2017 г.:
— 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня — 2017»;
— 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ — 2017» (основной день мероприятия).
В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.
Среди спикеров конференции в 2017 г.:
— Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ;
— Представитель, Газпром;
— Представитель, ЛУКОЙЛ;
— Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз;
— Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА;
— Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ;
— Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин;
— Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ;
— Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недрами, ФБУ «Росгеолэкспертиза»;
— Андрей Федорович Зеньков, генеральный директор, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ);
— Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ);
— Представитель, Газпром ВНИИГАЗ;
— Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»;
— Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (г. Архангельск) и другие.
Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» — это:
— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;
— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;
— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;
— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.
По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi—inc.ru
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