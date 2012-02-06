Основные вопросы конференции:
- Горнодобывающая промышленность России: состояние и перспективы.
- Анализ отечественного рынка флотореагентов.
- Потенциал российских разработок новых флотационных реагентов.
- Оценка качества и конкурентоспособности российских и зарубежных реагентов.
- Актуальность программы импортозамещения на рынке реагентов.
- Разработка мер государственной поддержки российского рынка флотационных реагентов.
Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru
No comments