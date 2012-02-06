3 марта компания «CREON Energy» проведет Вторую международную конференцию «Флотационные реагенты-2017» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».

Светлана
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Основные вопросы конференции:

  • Горнодобывающая промышленность России: состояние и перспективы.
  • Анализ отечественного рынка флотореагентов.
  • Потенциал российских разработок новых флотационных реагентов.
  • Оценка качества и конкурентоспособности российских и зарубежных реагентов.
  • Актуальность программы импортозамещения на рынке реагентов.
  • Разработка мер государственной поддержки российского рынка флотационных реагентов.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru

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Светлана

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