Основные вопросы конференции:

Горнодобывающая промышленность России: состояние и перспективы.

Анализ отечественного рынка флотореагентов.

Потенциал российских разработок новых флотационных реагентов.

Оценка качества и конкурентоспособности российских и зарубежных реагентов.

Актуальность программы импортозамещения на рынке реагентов.

Разработка мер государственной поддержки российского рынка флотационных реагентов.

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru