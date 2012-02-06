Итоги конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2017». Организатор – INVENTRA в составе Группы CREON

Загрузка мощностей по выпуску базовых пластиков близится к пределу, и активный рост предложения российского сырья прекратится. Переработчики указывают на узость марочного ассортимента и обеспокоены высокой стоимостью отечественных полимеров. Производители транслируют свое желание поддержать внутренний рынок, продолжая оценивать свой товар в соответствии с мировым паритетом.

Четырнадцатая международная конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась 21 марта в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга России и Группы «Полипластик». Партнерами выступили компании «Центрополимер», OMIPA, Milliken Europe, «Коммуникации», информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».

«Сквозная проблематика рынков полиэтилена и полипропилена подтолкнула нас к объединению основных игроков данных сегментов на одной площадке», — отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. Он напомнил о разработке Минпромторгом дорожной карты по развитию переработки пластмасс до 2025 г. и призвал активно участвовать в создании одного из главных документов подотрасли. «Мы уже включились в работу и готовы транслировать мнения регулирующим органам», — подчеркнул он.

Мероприятие открыл обзорный доклад о состоянии и основных тенденциях российского рынка полипропилена и полиэтилена, который традиционно представила директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель. Суммарный потенциал по выпуску двух базовых полимеров (ПП и ПЭ) в России составляет 3 млн 300 тыс. т, при этом количество производителей ограничено десятью предприятиями, только четыре из которых производят оба полимера.

В 2016 г. выпуск полипропилена увеличился на 7.5% и составил 1 млн 380 тыс. т. Рынок ПП активно развивался последние четыре года благодаря реализации двух новых проектов — «Сибур-Тобольск» (500 тыс. т) и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний день лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание на высокомаржинальные продукты. По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т, увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска ПП, то в 2016-м уже 20.3%.

Производство полиэтилена прибавило 7% к прошлогоднему результату и достигло 1 млн 716 тыс. т, при загрузке мощностей 91%. Выпуск полиэтилена низкого давления в 2016 г. вырос на 10%, превысив 1 млн т, однако все еще не достиг уровня 2013 г. В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного ПЭ выросло в 1.6 раз и достигло 73.5 тыс. т. Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство полиэтилена высокого давления практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6 тыс. т.

Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так, за последнее десятилетие не было введено в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих производств. Поэтому форс-мажор на любом из функционирующих заводов может выбить рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле прошлого года на рынке ПВД.

Последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали себя гораздо увереннее потребителей. Одна из основных причин — сложившаяся ценовая политика в области реализации ПП и ПЭ. Цены на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010-2014 гг. разница между стоимостью полимеров и сырья для их производства находилась в пределах 20-30 тыс. рублей, а в 2016 г. спреды выросли до 47 тыс. рублей для полипропилена и 55 тыс. рублей для полиэтилена.

Помимо этого, развитие российской переработки сдерживали: высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, а также отсутствие целевой государственной программы по стимулированию переработки.

В сложивших условиях рынки переработки ПЭ и ПП развивались по-разному. Спрос на полипропилен увеличивался и за последние 7 лет вырос на 50%. Переработка полиэтилена расширялась до 2013 г. за счет трубного сегмента и просела вместе со спросом на ПЭ трубу. Переломным для рынка полиэтилена (но не труб) стал 2016 г., показавший пусть небольшой, но прирост в 70 тыс. т. Это стало возможным благодаря вытеснению конечной импортной полимерной продукции по причине высокого курса доллара.

Говоря об отечественном рынке полимерных труб, директор департамента трубопроводных систем Группы «Полипластик» Кирилл Трусов добавил, что с пика производства в 2013 г. рынок сузился на 32%, но ближе к концу 2017 г. начнет потихоньку оживать. К 2021 г. с большей вероятностью рынок снова пойдет вверх и достигнет уровня 2013 г. в 400 тыс. т. Он также добавил, что для успешного развития сегменту необходимы марки ПЭ100 с повышенной стойкостью к распространению трещин и сопротивлением стеканию, PERT, а также блоксополимер ПП для безнапорных применений.

Старший менеджер технологий «Лукойл» Оксана Борисова сообщила, что в марте 2018 г. «Ставролен» планирует начать выпуск ПЭ 100. Скорее всего, это будет натуральный, а не саженаполненный полиэтилен. Относительно полипропилена — большинство российских производителей имеют технологические возможности, чтобы производить блоксополимеры и статсполимеры, но зачастую это финансово не выгодно по причине высоких затрат на производство и применение исключительно импортных добавок.

В сегменте как инфраструктурных гофрированных труб, так и в сегменте напорных труб для систем водоснабжения и отопления компания «Про Аква» завершила 2016 г. ростом. Как сообщил директор по маркетингу Михаил Бондаренко, возросло количество потребителей, завод увеличил мощности после переоборудования. Кроме того, помогло импортозамещение и экспортные направления. В текущем году завод также возобновляет выпуск ПНД труб до 63-го диаметра.

Возвращаясь к теме импортозамещения, начальник управления по продвижению полимеров — начальник отдела рекламы и выставок «НКНХ» Марат Фатыхов отметил, что «Нижнекамскнефтехим», единственный отечественный производитель ЛПЭНП, продолжает наращивать объемы выпуска дефицитного на российском рынке сырья. Доля линейного полиэтилена в общем объеме производства возрастет в 1.5 раза, и должна достигнуть показателя в 100 тыс. т по итогам 2017 г.

Мировые производители линейного полиэтилена тоже не стоят на месте. Заявлен ряд проектов в Америке (среди них ExxonMobil мощностью 1.3 млн т), на Ближнем Востоке, в Китае, сообщила глава представительства ChemOrbis в России и СНГ Мария Смирнова. Кроме этого, весной 2017 г. будут запущены два крупных завода в Иране мощностью 300 тыс. т каждый: Mahabad Petrochem (ПНД и линейный ПЭ) и Kordestan Petrochem (ПВД). За 5 лет мощности иранских заводов по производству ПЭ увеличатся на 3.5 млн т при условии запуска всех инвестиционных проектов. По полипропилену Иран к 2019 г. прибавит дополнительно еще 600 тыс. т. Рост мощностей и производства полиолефинов на мировом рынке напрямую влияют на ценообразование в России, но это не единственный фактор. По мнению г-жи Смирновой, эффективное принятие решений в условиях ценовой волатильности должно быть основано на своевременном анализе сырьевых рынков (нефть, газ, нафта, мономеры), что позволяет по марже предугадывать действия производителей полимеров. Помимо этого, через торговые и аналитические инструменты следует ежедневно мониторить спотовые сделки, которые все больше будут появляться на контрактных рынках в связи с перераспределением объемов между регионами.

По мнению генерального директора самарского «Завода тарных изделий» Гамлета Оганесяна, цена на отечественный полиэтилен производителями завышена, и у потребителей нет возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Сегодня наблюдается благоприятная для переработчиков динамика снижения стоимости ПЭ, однако вряд ли эта тенденция будет длительной. На фоне оживления экономической ситуации ожидается повышение объёмов потребления, и, скорее всего, оно будет сопровождаться ростом цен.

По мнению же генерального директора компании «Центрополимер» Алексея Завьялова, существующая тенденция снижения стоимости сырья на фоне растущей конкуренции будет развиваться. После запуска новых производственных мощностей и увеличения производства цены на сырье пойдут вниз.

«Казаньоргсинтез», как производитель базовых полимеров, «наблюдает за иранскими проектами». Начальник отдела анализа и планирования Александр Леонтьев отметил, что, несомненно, компания отслеживает импортные материалы и их ценовые спреды. По его словам, ценообразование в России сегодня диктует рынок, для «Казаньоргсинтеза» первостепенным является насыщение внутреннего спроса, а не экспортные направления, возможно высокомаржинальные из-за разницы валютных курсов.

Генеральный директор «Спринт-пласт» Евгений Бронштейн заметил, что, например, в Европе цена пленочного ПНД для местного потребителя составляет примерно 83 рубля, в то время как в России 95 рублей. Возможно, отмена импортных пошлин могла бы стимулировать снижение цен на внутреннем рынке, полагает он.

Своим мнением о том, насколько стоимость базовых полимеров влияет на рост переработки в РФ, поделились участники конференции во время интерактивного опроса.

Вопрос таможенного оформления также оказался весьма актуальным для участников рынка. Начальник Аналитического управления ФТС России Александр Гуськов постарался прояснить ситуацию. Так, по его словам, с целью упрощения таможенного администрирования в декабре 2015 г. вступило в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 139, которое позволяет при соблюдении определенных условий не назначать дополнительную проверку таможенной стоимости. В частности, если по ранее ввезенным идентичным товарам по одному контракту один раз доказана достоверность указанных цен, дополнительные проверки на все последующие партии отменяются. При этом оформление должно проходить на одном таможенном посту и декларант обязан самостоятельно сообщать о наличии прецедента. Интересно, что только 10% участников ВЭД, ввозящих 39-ю группу товаров, заявили о своем праве упрощенного ввоза.

Представитель ФТС также отметил, что ведомство крайне заинтересовано во владении актуальной ценовой информацией, и волатильность индикативных цен находится в пределах 20%. Федеральная таможенная служба не проводит сертификацию источников данных, поэтому участники ВЭД свободны в выборе материалов для доказательства таможенной стоимости товара.

Совершенствование законодательной базы и госрегулирования должны находить практическое применение в единых стандартах, которым будут следовать все пункты таможенного оформления. Сегодня существует проблема, когда в реальной жизни процесс таможенной очистки грузов по одним и тем же контрактам на разных постах проходит в соответствии с различными требованиями, отметил г-н Завьялов. В частности, болезненным для бизнеса является несвоевременный возврат замороженных в результате дополнительных проверок по стоимости товара средств, получить которые компании не могут до 8-9 месяцев. Кроме того, генеральный директор «Центрополимер» обратил внимание на проблему импорта внутри Таможенного союза. По его словам, поставки через Белоруссию и Казахстан осуществляются на более льготных условиях. Вышеперечисленные факты не только нарушают конкурентную среду, но и стимулируют отечественные компании изменять географию поставок, что ведет к потерям российского бюджета.

Обсуждая сегмент тары и упаковки, главный технолог по развитию компании «Мир упаковки» Ольга Коваленко отметила, что в РФ уже есть хорошие рандом, гомо и блоксополимеры, теперь стоит двигаться дальше в сторону марок, увеличивающих производительность. «Достаточный выбор качественных марок ПП появился во многом благодаря упорной работе специалистов «НКНХ», которые действительно много работают с потребителями. А вот ассортиментный ряд отечественных полиэтиленов очень маленький, особенно для экструзии с раздувом. Мы очень ждем новых марок с улучшенными свойствами от производителей», — подчеркнула эксперт.

Начальник производства компании «Контрольный пакет» Михаил Шуляков не видит радужной картины на рынке пищевых пленок на ближайшие два года и сетует на невозможность повлиять на стоимость сырья. По его словам, «за последнее время заметно снизилось качество пленок Waterfall Pro, «Биаксплен», «Евромет». Waterfall Pro срывает сроки поставок. Полиэтиленовое сырье не всегда доступно и по объему, и по стоимости, потому как производители сориентированы на внешние рынки, и формирование цены сырья происходит по пресловутому импортному паритету. При этом стоимость сырья при экспорте приблизительно на 15-20% ниже внутренней».

Руководитель направления продуктового и технологического развития дирекции базовых полимеров «Сибур» Константин Вернигоров отметил, что «Биаксплен» взял курс на диверсификацию портфеля и ведет активную работу по выводу на рынок новых типов пленочных изделий и повышению качества продуктовых решений.

Сегодняшняя мощность по выпуску полипропилена четырех заводов «Сибур» (с учетом совместных предприятий) составляет 970 тыс. т, продолжил г-н Вернигоров. В 2016 г. завершилась реконструкция ПНД-производства на «Томскнефтехиме», а в январе 2017 был представлен новый бренд специальных марок полипропилена Sibeх. Линейка предлагает продукты для термоформования, литья под давлением, рафии, бопп- и cast-пленок, для производства полипропиленовых труб горячего и холодного водоснабжения, нетканого волокна.

Директор по науке и развитию «Полипластик» Михаил Кацевман сообщил, что отечественный рынок композиционных материалов на основе полиолефинов в 2016 г. достиг показателя в 250 тыс. т, показав 3-5%-ный рост относительно прошлого года. В общем объеме потребления полипропилена и полиэтилена композиты занимали примерно 10% и 15% соответственно, что связано с активным использованием полиэтиленовых покрытий магистральных трубопроводов, изготовленных компаундированием. На 2017 г. эксперт не прогнозирует существенного роста, а скорее стоит говорить о стабилизации объемов производства и потребления, хотя рост производства автомобилей может и изменить эту картину в лучшую сторону.

Более половины композиционных материалов на основе полипропилена (51%) используются в автомобилестроении, и, несмотря на спад автомобильного рынка, процент продолжает расти, так как растет количество данных материалов в автомобиле, приближаясь к среднеевропейскому уровню. Так, при сокращении автопроизводства на 10% в 2016 г., потребление полимерных материалов упало всего на 5%. При этом доля использования отечественных материалов заметно увеличилась.

Докладчик обратил внимание слушателей, что заметного роста производства композиционных материалов в ближайшие несколько лет стоит ожидать только в условиях интенсивной программы экспорта, которая может быть осуществлена лишь при поддержке государственных органов.

Тенденцию импортозамещения ПП и ПЭ автопроизводителями подтвердила Гузель Кирсанкина, инженер по локализации сырья и материалов отдела развития продуктов Ford Sollers Holding. На сегодняшний день общий уровень локализации компонентов составляет более 50%. В 2016 г. 86% локализованных полипропиленовых деталей производилось с применением российского полипропилена. В текущем году компания планирует использовать полностью отечественное сырье для деталей, производимых на российских площадках. При этом вспененный полипропилен поставляется исключительно по импорту. Доля отечественных сополимеров в компонентах российского производства находилась на уровне 26%, но должна прибавить 24% в течение года. Потребление отечественного ПНД для производимых локально деталей составляет 81%. Эксперт также отметила необходимость развивать производство отечественных сополимеров, вспененного полипропилена, модификаторов и наполнителей.

Управляющий директор OMIPA Фабио Каццани рассказал о рынке сотового полипропилена, который в России на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии. В Европе ежегодное производство сотового ПП превышает 150 тыс. т, тогда как в России с трудом дотягивает до 10 тыс. т. Потенциально российский рынок может увеличиться в объеме в 3-4 раза, став драйвером развития сегмента жесткой упаковки. Технологические решения в области производства сотовых листов, в частности, из полиэтилена и полипропилена, предлагает компания OMIPA.

Дариуш Лукашевски, региональный менеджер по Центральной и Восточной Европе компании Milliken, представил технологию просветления и нуклеации для производства сверхпрозрачного полипропилена. Упаковка из этого материала пластична, обладает легкостью и низкой плотностью, подлежит рециклингу, устойчива к повреждениям и различным температурам. Данная технология позволяет широко использовать полипропилен для замены других материалов.

О технологии создания новых марок полиолефинов с улучшенными потребительскими свойствами с помощью фторполимерных добавок 3М Dynamar TM рассказал Роман Васильев, ведущий технический эксперт «ЗМ Россия». В частности, добавки могут быть использованы для улучшения базовых марок полимеров, поскольку не расходуются в процессе экструзии, показывая свои позитивные эффекты как на стадии производства гранул полиолефина, так и улучшая процесс переработки у конечного потребителя. Кроме того, 3М Dynamar TM уменьшают давление на фильтр, снижают крутящий момент и токовые нагрузки, препятствуют деградации полимера, что позволяет увеличивать производительность грануляторов, а также улучшают качество перемешивания полимера с пигментами, устраняют нагарообразование, способствуют устранению дефектов на поверхности, позволяют снизить толщину пленки у конечных потребителей.

Тенденции развития мирового производства пропилена осветил Борис Гаевский, руководитель информационно-аналитического отдела журнала «Евразийский химический рынок». Он подчеркнул сокращение доли парового крекинга и FCC-процессов на фоне увеличения целевых технологий получения пропилена. Помимо этого, он отметил появление и расширение удельной доли новых видов сырья для производства пропилена: пропана для PDH-процесса, каменного угля и метанола для MTO/MTP-процессов, этилена и бутилена для метатезиса.