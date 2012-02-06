16 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental» состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2017), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.
В рамках конференции состоятся мероприятия:
- Закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний
- Дискуссия: Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР
- Совещание компании «Сахалин Энерджи»: «Расширение связей с российскими поставщиками оборудования и материалов для нефтегазового сектора»
- Круглый стол: «Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе»
- Круглый стол: «Информационное обеспечение и автоматизация процессов закупочной деятельности предприятий нефтегазового комплекса»
Спикеры и участники конференции:
— Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Виктор Бухаров;
— Заместитель директора Департамента закупки ПАО «НК «Роснефть» Евгений Лаптев;
— Заместитель начальника отдела реализации проектов ПАО «НК «Роснефть» Фируз Бутаев;
— Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Транснефть» Денис Пресняков;
— Начальник Департамента капитальных вложений ПАО «Газпром нефть» Виктор Семенов;
— Начальник Управления аналитики ПАО «Газпром нефть» Ульяна Тимченко
— Начальник Управления МТО ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов;
— Начальник Управления поставок ПАО «НОВАТЭК» Михаил Шуляк
— Директор по обеспечению производства ООО «СИБУР» Дмитрий Басевич
— Руководитель направления по закупкам ООО «СИБУР» Алексей Собина;
— Начальник отдела закупок «Сахалин Энерджи» Павел Сметанин;
— Руководитель группы сервисных контрактов «Эксон Нефтегаз Лимитед» Валентин Болгаров;
— Заместитель начальника по снабжению и комплектации ООО «Газпром ПХГ» Александр Когай
— Начальник Управления МТО комплектации ООО «Газпром добыча Надым» Юрий Агрба
— Заместитель начальника управления МТО ООО «Газпром добыча Уренгой» Алексей Бреусов;
— Генеральный директор ООО «РН-Северная нефть» Геннадий Амосов;
— Начальник управления МТО ООО «РН-Уватнефтегаз» Андрей Федотов;
— Заместитель генерального директора по УСС и СП АО «Тюменнефтегаз» Елена Верниковская;
— Начальник Управления МТО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Юрий Шаповалов;
— Начальник управления МТО ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Владимир Кушелевич;
— Заместитель генерального директора по закупкам ООО «Газпром нефть шельф» Андрей Власов;
— Директор департамента закупок ООО «Иркутская нефтяная компания» Елена Ваулина;
— Начальник управления АО «РНГ» Виталий Туник.
В конференции также примут участие представители АО «Зарубежнефть», ООО «Газпром георесурс», ООО «РН-Бункер», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ — Уралнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», ОА «НИПИгазпереработка», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Газпромнефть — Нефтесервис», АО «ОМК», ООО «ПК «Борец», ООО «ОБО Беттерманн», АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ООО «Полимерпром», ООО «Урал СТ», ЗАО «ИКС А» и другие.
К конференции Нефтегазснаб-2017 выходит седьмой выпуск ежегодной настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе». Участники конференции получают карту в подарок.
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Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru
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