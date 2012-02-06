По инициативе Саморегулируемой организации Ассоциация «Башкирская

Ассоциация Экспертов» 16-17 марта 2017 г. в г. Уфа состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Повышение уровня безопасности и операционной готовности оборудования нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса».

Организаторы:

Саморегулируемая организация Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов», ФБГОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», ОАО «Салаватский химический завод», ООО «Газпром нефтехим Салават».

Участие в конференции примут ведущие специалисты служб главного механика и технического надзора нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Российской Федерации, проектных, научно-исследовательских, строительно-монтажных и экспертных

организаций, а также руководители и представители предприятий изготавливающих отечественное технологическое промышленное оборудование.

На конференции планируется рассмотреть и обсудить широкий спектр актуальных вопросов связанных с повышением уровня безопасности оборудования, безопасности производства, уровня пожарной безопасности при эксплуатации оборудования на объектах нефтегазового комплекса, коррозионной стойкости оборудования химических и

нефтехимических производств, оценкой состояния технических устройств, зданий и сооружений при использовании перспективных методов диагностирования и мониторинга.

Учитывая актуальность проводимого мероприятия, приглашаем специалистов

Вашей организации принять участие в работе конференции.

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте:

http://www.bashexpert.ru.

Место проведения конференции: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 65 конференц-зал гостиницы «ТАН». Регистрация — 16 марта 2017 года с 9.00 до 10.00.

Координатор проекта: Саморегулируемая организация Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов». Адрес: 450064, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира д.14, офис №410, тел./факс: +7 (347) 279-99-87, 279-97-84, e-mail: bashexpert@mail.ru.