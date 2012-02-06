Преимущества Форума в Уфе:
— консолидация тематик выставочной и конгрессной программ на единой площадке;
— выработка стратегических решений, заключенных в итоговой резолюции;
— диалог между мировыми компаниями топливно-энергетического комплекса и ключевыми партнерами, авторитетными экспертами российского ТЭК, представителями федеральных и региональных властей;
— Пленарное заседание «Нефтегазохимическая отрасль России – достижения и проблемы» с представителями Правительства РБ, профильных министерств регионов РФ, ведущих компаний отрасли;
— Работа 17 секций по различным направлениям: нефтегазопереработка, газохимия, геофизика, нефтехимия, трубопроводная арматура, нефтедобыча и т.д.
Что дает регистрация?
Предварительная регистрация на сайте www.gntexpo.ru позволит Вам получить портфель участника Форума и бейдж, с которым Вы беспрепятственно сможете воспользоваться комфортабельной лаунж-зоной и зоной кофе-брейка.
Регистрация на деловые мероприятия Форума бесплатная!
По всем вопросам звоните и пишите нам:
Эльмира Гарафутдинова, куратор проекта,
главный менеджер
+7-347-246-42-85, +7-917- 449-59-11,
kongress@bvkexpo.ru
Мы в Facebook
Мы в Instagram #газнефтьтехнологии
No comments