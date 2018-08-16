С 12 по 14 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет 19-я Международная специализированная выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля Дефектоскопия / NDT St. Petersburg.

Дефектоскопия / NDT – специализированная выставка, ориентированная на практическое применение современных средств неразрушающего контроля, проходящая в разных регионах России с 2000 года. В Санкт-Петербурге выставка проводится раз в три года.

Посещение выставки позволит:

Выбрать приборы и оборудование для осуществления неразрушающего контроля различными методами

Всего за 3 дня провести большое количество переговоров с участниками выставки

В рамках деловой программы выставки состоятся:

Круглый стол «Проблемы неразрушающего контроля перспективных материалов и объектов в авиастроении: НК объектов, изготовленных по аддитивным технологиям»

Круглый стол «Гармонизация зарубежных и российских стандартов в области метрологического обеспечения НК»

Круглый стол «Рентгеновский контроль сварных соединений: о внедрении новых стандартов ГОСТ ISO 17636–1,2–2017»

Круглый стол «НК в судостроении и судоремонте: комплексные системы технического диагностирования, прогнозирование отказов»

Дискуссионный клуб «Будущее «В мире НК», посвящённый 20-летию журнала «В мире НК»

Тест-драйвы приборов и оборудования

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте www.ndt—defectoscopy.ru