30-31 октября 2018 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится Девятая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018». Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО».

Цель конференции — способствовать внедрению инноваций, новейших технологий, решений и оборудования для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки на предприятиях черной и цветной металлургии, энергетики, ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС, целлюлозно-бумажных комбинатах, химических, машиностроительных, цементных, нефте и газоперерабатывающих заводах и других предприятиях промышленности.

Среди основных тем докладов конференции:

Новые технологии и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения в промышленности.

Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.

Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.

Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.

Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.

Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.

Современные теплообменники, насосы, арматура и компенсаторы.

Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.

Антикоррозионная защита зданий, сооружений и оборудования водоочистных сооружений.

Нормативно-правовые аспекты водного законодательства

и другие темы – подробнее см. на сайте www.intecheco.ru.

Уже традиционно при конференции будет проводиться выставка на которой делегаты смогут поближе познакомиться с технологиями водоочистки, водопользования, водоснабжения, современными приборами, оборудованием и решениями.

В работе межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно принимают участие 150-200 делегатов от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей водоподготовительного и водоочистного оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний, научных, учебных и проектных институтов.

Участие в конференции – это уникальная возможность познакомиться с последними тенденциями и примерами решений различных проблем очистки воды в промышленности, найти новых партнеров, поставщиков и заказчиков.

Проведение Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» поддержали журналы: «Химическая техника», «Экологический вестник России», «Экология производства», «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение», «Вода Magazine», «Химическое и нефтегазовое машиностроение», газета «Энерго-Пресс».

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/FXvOiXHAG1k

Все условия участия, бланки заявок, сборники докладов и каталоги предыдущих мероприятий — см. на сайте конференции: http://www.intecheco.ru/voda/

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Председатель оргкомитета — Ермаков Алексей Владимирович

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