«SOLIDS Russia-2017″ – новейшие технологии сыпучих материалов в теории и практике.

«SOLIDS Russia-2017» традиционно объединит выставку и конференцию на одной площадке. Посетители смогут не только выбрать оборудование для транспортировки, хранения, обработки и переработки сыпучего сырья и готового продукта, но и повысить свою профессиональную квалификацию, посетив конференцию, которая проходит параллельно с выставочной экспозицией.

Уже сейчас активно идет подготовка деловой программы мероприятия. Совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами, профильными ассоциациями, экспертами отрасли, производителями оборудования и промышленными предприятиями разрабатывается программа конференции и выбираются наиболее актуальные темы. Среди приглашенных докладчиков — ведущие специалисты НИТУ «МИСиС», Международной промышленной академии, Российского Союза Химиков, ГС-Эксперт и другие.

Помимо теоретических основ технологий сыпучих материалов и обзоров рынков, в центре внимания конференции — практическое применение инновационных технологий и реальные проекты в промышленности. Слушатели получат возможность из первых рук узнать о технологических разработках для повышения эффективности и конкурентоспособности собственного производства, его модернизации и снижения издержек. «Нам, как организаторам, важно, чтобы слушатели и посетители конференции получили конкретные знания, решения и опыт, которые они смогут применить у себя на производстве», подчеркивает руководитель проекта Мария Соловьева.

Уже сейчас можно зарегистрироваться на SOLIDS Russia, чтобы заранее запланировать и организовать посещение выставки и конференции.

Зарегистрироваться для посещения конференции и выставки можно по ссылке:

http://bit.ly/2l7Fm4E или на сайте мероприятия www.solids—russia.ru

Ждем Вас на «SOLIDS Russia» 6 и 7 июня 2017 в ЦВК «Экспоцентр»!