C 17 по 19 мая 2017 г. в Волгограде соберутся ведущие производители и поставщики электротехнического, энергетического, энергосберегающего оборудования из России, ближнего и дальнего зарубежья, волгоградские энергетические компании.

Объединит ХХ межрегиональная специализированная выставка энергетического и электротехнического оборудования и технологий «ЭНЕРГО-VOLGA-2017».

Организаторы – Администрация Волгоградской области, ВЦ «Царицынская ярмарка».

Эта выставка — крупнейшее событие в сфере энергетики Волгоградского региона. В число участников проекта входят крупные предприятия отрасли — производители и поставщики электротехнического и светотехнического оборудования, кабельной продукции, низковольтного и высоковольтного оборудования, энергосберегающих технологий, приборов учета и контроля энергоресурсов, котельного и отопительного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, технологий для автоматизации производства и т. д.

Основные посетители выставки – руководители предприятий и коммерческих фирм, главные и ведущие инженеры, главные энергетики, проектировщики, электромонтажники, главные и ведущие специалисты отделов АСУ и КИПиА, специалисты энергосетевых компаний, специалисты по МТС, специалисты сферы строительства и ЖКХ, а также главы муниципальных образований Волгоградского региона, руководители и технические сотрудники бюджетных учреждений и т.д.

Общее количество специалистов, посещающих выставку за три дня работы, составляет более 3000 человек.

Подробную информацию можно получить на сайте организаторов ВЦ «Царицынская ярмарка – http://zarexpo.ru/events/1676/ .