22-23 июня в Астане состоится Евроазиатский промышленный форум-выставка «Астана — 2017», в рамках которого пройдут Международные специализированные выставки:

«Кабельная промышленность, мировые достижения, практика применения».

«Смазочно-охлаждающие жидкости. Технологии и оборудование. Нанесение защитных покрытий ».

«Машиностроение. Оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики».

«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса».

Форум предоставит возможность расширить географию поставок, обсудить технологические разработки и методы их внедрения, встретится с коллегами и партнёрами по бизнесу, завязать деловые контакты и наметить с ними программу сотрудничества, участники и посетители познакомятся с состоянием электротехнического и промышленного рынка.

Цель форума – содействие предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренниеи внешние рынки, привлечение инвестиций в промышленность, демонстрация передовых технологий и механизмы их внедрения.

Выставка дополняется научно-технической программой по актуальным вопросам в отрасли, презентациями с которыми будут выступать ведущие специалисты промышленных компаний и предприятий.

Место проведения: Республика Казахстан, г. Астана, Левый берег, ул. Достык, 3, ВЦ«Корме».

Организатор форума: ООО «Интер Экспо»

За дополнительной информацией обращаться по телефону +7(968) 887 – 11 – 01, emailforum@eapf.ru

www.eapf.ru.