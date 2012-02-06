ННФ/НЕФТЕГАЗ — 2017: в фокусе внимания — технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России.

Светлана
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Уважаемые Коллеги!

Оргкомитет Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» продолжает сбор докладов и презентаций для деловой программы мероприятий.

18 — 19 апреля 2017 г. состоятся мероприятия деловой программы Национального нефтегазового форума – 2017 и «Нефтегаз-2017» (г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., д. 14), в фокусе внимания которых — конференция «Технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России».

Программа мероприятий, в связи с обострившейся конкуренцией технологий в борьбе за рынки и ресурсы, превращает дискуссии Форума и Выставки в формат технологических конференций и круглых столов, формируя огромный список актуальных вопросов сегодняшней повестки среди которых:

  • технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса;
  • стратегия  научно-технологического развития отрасли, меры господдержки внедрения прорывных технологий;
  • импортозамещение и локализация производств;
  • экспортный потенциал высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора;
  • создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков;
  • анализ проектов генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли;
  • разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и газа;
  • развитие  сектора  независимого предпринимательства в российском нефтегазовом комплексе;
  • IT в нефтегазовой отрасли: практические аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности.

С учетом изложенного просим вас в срок до 24 марта т.г. направить в организационный комитет мероприятия свои предложения по выступлению с докладом (презентацией) в рамках обозначенных выше вопросов.

Подробную информацию о деловой программе мероприятия можно получить:

по телефонам +7 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8-800-333-05-15, либо электронной почте mail@oilandgasforum.ru.

 

 

 

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Светлана

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