Уважаемые Коллеги!
Оргкомитет Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» продолжает сбор докладов и презентаций для деловой программы мероприятий.
18 — 19 апреля 2017 г. состоятся мероприятия деловой программы Национального нефтегазового форума – 2017 и «Нефтегаз-2017» (г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб., д. 14), в фокусе внимания которых — конференция «Технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России».
Программа мероприятий, в связи с обострившейся конкуренцией технологий в борьбе за рынки и ресурсы, превращает дискуссии Форума и Выставки в формат технологических конференций и круглых столов, формируя огромный список актуальных вопросов сегодняшней повестки среди которых:
- технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса;
- стратегия научно-технологического развития отрасли, меры господдержки внедрения прорывных технологий;
- импортозамещение и локализация производств;
- экспортный потенциал высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора;
- создание инжиниринговых центров, кластеров и технопарков;
- анализ проектов генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли;
- разработка трудноизвлекаемых запасов нефти и газа;
- развитие сектора независимого предпринимательства в российском нефтегазовом комплексе;
- IT в нефтегазовой отрасли: практические аспекты в области импортонезависимости и кибербезопасности.
С учетом изложенного просим вас в срок до 24 марта т.г. направить в организационный комитет мероприятия свои предложения по выступлению с докладом (презентацией) в рамках обозначенных выше вопросов.
Подробную информацию о деловой программе мероприятия можно получить:
по телефонам +7 (495) 640-34-64, 620-58-44, 8-800-333-05-15, либо электронной почте mail@oilandgasforum.ru.
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