заказчикам НПО «Свободная Энергия» предложит широкий спектр комплектующих для производства батарей электропитания, в том числе специализированные химические источники тока, и другое оборудование.

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НПО «Свободная Энергия» уже 10 лет выпускает для нефтегазовой отрасли автономные источники электропитания на основе химических источников тока, которые наиболее широко применяются во внутритрубной дефектоскопии (PIG) и телеметрических системах (MWD/LWD).

В компании идет постоянная работа над модернизацией всех компонентов батарей электропитания и расширяется номенклатура выпускаемых изделий – например, с 2015г ведется разработка батарей автономного электропитания для трех компаний из «Большой Четверки Нефтесервиса» — компаний Weatherford, Schlumberger и Baker Hughes. На данном направлении уже идут испытания опытных образцов.

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«Нефтегаз-2017» — самая крупная российская отраслевая экспозиция, входящая в 10ку крупнейших нефтегазовых выставок мира и охватывающая весь рынок ТЭК и смежных отраслей промышленности.

Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В 2017 году выставка проходила с 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр».

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***

НПО «Свободная Энергия» уже 10 лет выпускает для нефтегазовой отрасли автономные источники электропитания на основе химических источников тока, которые наиболее широко применяются во внутритрубной дефектоскопии (PIG) и телеметрических системах (MWD/LWD).

В компании идет постоянная работа над модернизацией всех компонентов батарей электропитания и расширяется номенклатура выпускаемых изделий – например, с 2015г ведется разработка батарей автономного электропитания для трех компаний из «Большой Четверки Нефтесервиса» — компаний Weatherford, Schlumberger и Baker Hughes. На данном направлении уже идут испытания опытных образцов.

***

«Нефтегаз-2017» — самая крупная российская отраслевая экспозиция, входящая в 10ку крупнейших нефтегазовых выставок мира и охватывающая весь рынок ТЭК и смежных отраслей промышленности.

Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В 2017 году выставка проходила с 17 по 20 апреля в ЦВК «Экспоцентр».