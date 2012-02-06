На сайте международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2017» опубликован предварительный список компаний, подтвердивших участие в выставке>>.

Лидеры отрасли такие как: «Транснефть»; «Татнефть»; «Сургутнефтегаз»; «Трубная металлургическая компания – ТМК»; «Буринтех»; «HoneywellProcessSolutions»; «KANEX Krohne»; «NationalIranianGas Company» (NIGC) с 17 по 20 апреля 2017г. ждут Вас в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне!

Уже сейчас Вы можете создать свой индивидуальный план посещения, запланировать встречи с интересующими Вас компаниями и получить электронный бейдж посетителя>>

Список регулярно обновляется. Следите за новостями.

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Международная выставка «Нефтегаз» проводится с 1978 года, является лидирующей выставкой нефтегазового комплекса России, представляющей оборудование для нефтегазовой промышленности. «Нефтегаз» – это международная площадка для взаимодействия органов власти и отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества на основе прямого партнерства для решения стратегической задачи – модернизации и инновационного развития ТЭК России. С 2016 года выставка проходит одновременно с Национальным Нефтегазовым Форумом при официальной поддержке Минэнерго России. В 2017 г. выставка состоится 18-20 апреля, традиционно в ЦВК «Экспоцентр».

Информационный центр выставки.