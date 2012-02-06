Приглашаем вас принять участие в IV Международном Форуме «Valve Industry Forum & Expo’2017». Промышленная трубопроводная арматура для нефти, газа, энергетики, химии и ЖКХ.

Светлана
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IV Международный Форум «Valve Industry Forum & Expo’2017» это:

  • Трубопроводная арматура для самых разных областей применения соответствующая любым отраслевым требованиям и стандартам;
  • Личные встречи, выгодные деловые контакты, новые партнеры;
  • Живой конструктивный диалог между потребителями, проектировщиками, производителями и поставщиками трубопроводной арматуры;
  • Возможность для потребителей и производителей трубопроводной арматуры принять участие в Деловой программе, обсудить за круглым столом самые важные проблемы отрасли и межотраслевого взаимодействия;
  • Самые передовые инновационные разработки в арматуростроении;
  • Новинки трубопроводной арматуры и приводов «вживую», а не на статичных страницах каталогов и сайтов.Именно этим целям соответствует и формат проведения Форума:
    • Галерея новинок с представленными в ней самыми передовыми инновационными разработками, конструктивными и инженерными решениями, демонстрирующими технические возможности компаний;
    • Демонстрационный полигон, на котором посетители и участники Форума могут воочию увидеть работу оборудования и конструкторских решений, представленных участниками Форума!

    Будем рады видеть вас и ваших коллег в числе участников IV Международного Форума «Valve Industry Forum & Expo’2017», который состоится 7 — 9 июня 2017 г. в Москве, ВДНХ (павильон 75).

Выставки

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Светлана

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