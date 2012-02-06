IV Международный Форум «Valve Industry Forum & Expo’2017» это:
- Трубопроводная арматура для самых разных областей применения соответствующая любым отраслевым требованиям и стандартам;
- Личные встречи, выгодные деловые контакты, новые партнеры;
- Живой конструктивный диалог между потребителями, проектировщиками, производителями и поставщиками трубопроводной арматуры;
- Возможность для потребителей и производителей трубопроводной арматуры принять участие в Деловой программе, обсудить за круглым столом самые важные проблемы отрасли и межотраслевого взаимодействия;
- Самые передовые инновационные разработки в арматуростроении;
- Новинки трубопроводной арматуры и приводов «вживую», а не на статичных страницах каталогов и сайтов.Именно этим целям соответствует и формат проведения Форума:
- Галерея новинок с представленными в ней самыми передовыми инновационными разработками, конструктивными и инженерными решениями, демонстрирующими технические возможности компаний;
- Демонстрационный полигон, на котором посетители и участники Форума могут воочию увидеть работу оборудования и конструкторских решений, представленных участниками Форума!
Будем рады видеть вас и ваших коллег в числе участников IV Международного Форума «Valve Industry Forum & Expo’2017», который состоится 7 — 9 июня 2017 г. в Москве, ВДНХ (павильон 75).
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