Галерея новинок с представленными в ней самыми передовыми инновационными разработками, конструктивными и инженерными решениями, демонстрирующими технические возможности компаний;

с представленными в ней самыми передовыми инновационными разработками, конструктивными и инженерными решениями, демонстрирующими технические возможности компаний; Демонстрационный полигон, на котором посетители и участники Форума могут воочию увидеть работу оборудования и конструкторских решений, представленных участниками Форума!

Будем рады видеть вас и ваших коллег в числе участников IV Международного Форума «Valve Industry Forum & Expo’2017», который состоится 7 — 9 июня 2017 г. в Москве, ВДНХ (павильон 75).