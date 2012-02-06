Российский промышленный форум пройдет в Уфе с 22 по 24 марта 2017 года. Один из ведущих региональных проектов, объединивший специализированные выставки «Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда» и широкую деловую программу по ключевым направлениям развития промышленности.

«Мероприятия такого масштаба свидетельствуют о возрастающем интересе деловых кругов к многогранным проблемам развития промышленного производства на региональном уровне». (Из приветственного слова Президента Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохина)

Организаторами форума выступают Правительство РБ и Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Администрация ГО г. Уфа РБ, Башкирская выставочная компания. О важности форума и выставок свидетельствует поддержка на государственном уровне, участие в них профессиональных союзов и ассоциаций.

Министерство промышленности и торговли РФ, Союз машиностроителей России, Союз промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Станкоинструмент» и лесопромышленников РБ.

ВЫСТАВКИ

Участники выставок «Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда» представят новые разработки промышленного оборудования и инструмента, сварочной техники, современные решения в области автоматизации и управления производством.

Среди экспонентов такие предприятия как «УМПО» (Уфа), «Пегас» (Казань), «Станкомонтаж» (Стерлитамак), «Квалитет» (Тольятти), АСМ-Сервис (Санкт-Петербург), Ишимбайский станкоремонтный завод, «Халтек» (Москва), «Спектральная лаборатория» г.Санкт-Петербург, «Каммаркет» (Набережные Челны), «Пром-Ойл» (Пермь), «Навигатор» (Благовещенск), «Электросталь», «Камоцци Пневматика» (Москва), «Хоффманн Групп» (Санкт-Петербург) и многие другие.

Современный многофункциональный выставочный комплекс ВДНХ-ЭКСПО позволяет демонстрировать действующие модели станков, крупногабаритного оборудования. Это позволяет участникам проводить полноценные презентации отечественных и зарубежных металлорежущих и деревообрабатывающих станков на стендах.

Экспоненты выставок смогут принять участие в конкурсе на лучшие инновационные разработки, технологии и проекты.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Основным событием Форума станет Пленарное заседание «Развитие оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов в современных условиях» с участием заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Бочкарёва О.И. и представителей крупных концернов – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России» и др.

В форуме примут участие руководители промышленных предприятий, работающих на российском, межрегиональном и международном уровне – ПАО «УМПО», АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», АО «КумАПП», АО «УАПО», предприятий деревообрабатывающего машиностроения (ГК «Глобал Эдж», «МЕГА Машинери»). Ожидаются представители Национальной ассоциации участников рынка робототехники, банков, технических вузов России, общественных организаций.

В рамках деловой программы форума состоится работа 15 секций, в том числе: *повышение роли менеджмента качества в машиностроении, *методы повышения производительности труда, *промышленная безопасность и экология, *современные тенденции в технологии металлообработки,*сварки, *деревообработки, *взаимодействие и кооперация промышленных предприятий с малым и средним бизнесом, *вопросы кредитования в промышленности, *подготовка квалифицированных кадров для предприятий ОПК и машиностроительного комплекса, *реновация оборудования.

Итоги Форума 2016 года.

12 деловых мероприятий.

167 спикеров и модераторов

1100 слушателей

Совместное проведение четырех выставок, большая деловая программа делают Российский промышленный форум в Уфе главным событием отрасли, в котором принимают участие более 150 компаний. Ежегодно посетителями становятся порядка пяти тысяч специалистов из разных городов России.

Одной из своих основных задач организаторы видят в помощи экспонентам и привлечении их потенциальных потребителей, мотивируя их к посещению выставок посредством рекламы и персонального приглашения руководителей и специалистов предприятий промышленности и машиностроения не только республики, но и других регионов.

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