С 27 по 29 сентября 2017 года в г. Сургуте состоится XXII Международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2017».

Светлана
No reactions

  Организаторы выставки – АО «Окружной выставочный центр «Югорские контракты», при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Администрации г. Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз».

  Выставка «Сургут. Нефть и Газ» является масштабным событием вХанты-Мансийском автономном округе-Югре, уникальной выставочно-презентационной площадкой, где демонстрируются последние разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Данный проект содействует внедрению инновационных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.

  Тематика выставки:

  • Добыча и переработка нефти и газа;
  • Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;
  • Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита откоррозии;
  • Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели;
  • Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
  • Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса;
  • Инструмент, технические средства промышленного назначения;
  • Строительство объектов нефтегазового комплекса;
  • Строительная техника;
  • Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и переработка отходов производства;
  • Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения;
  • Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;
  • Измерительные системы и технические средства контроля промышленного назначения;
  • Промышленные технологии для автоматизации производства. Информационное и программное обеспечение;
  • Машиностроение;
  • Нефтехимия, лабораторное оборудование;
  • Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.

Специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ — 2017» — это новые клиенты и контракты в одном из самых экономически развитых регионов России; заключение выгодных контрактов непосредственно на выставке с ведущими компаниями отрасли; возможность за короткий период времени провести маркетинговые исследования, изучить спрос, конкурентов, уровень развития отрасли и т.д.; возможность выстроить личные контакты и доверительные отношения с потенциальными партнерами благодаря работе на выставке, деловой программе, мероприятиям, предполагающим неформальное общение; участие в мероприятиях деловой программы (семинарах, конференциях и презентациях), посвященных основным вопросам нефтегазовой и химической отраслей.

Ежегодно в выставке «Сургут. Нефть и газ» принимают участие свыше 100 компаний из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составляет более 4500 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и других регионов.

Важнейшей составляющей выставки традиционно является деловая программа, в рамках которой проходят практические конференции по актуальным вопросам развития нефтегазовой промышленности, круглые столы, презентации и семинары, предоставляющие уникальную возможность услышать мнение ключевых экспертов отрасли, представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших компаний.

  Приглашаем Вас принять участие в работе международной специализированной выставки «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ — 2017»!

  По вопросам участия в выставке обращаться:

Тел./факс: +7 (3462) 52-00-40, e-mail: sharifullin@yugcont.ru

52-00-41, e-mail: manager6@yugcont.ru

32-34-53, e-mail: manager2@yugcont.ru

 

Выставки

About the Author

Светлана

No comments