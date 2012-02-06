Организаторы выставки – АО «Окружной выставочный центр «Югорские контракты», при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Администрации г. Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз».

Выставка «Сургут. Нефть и Газ» является масштабным событием вХанты-Мансийском автономном округе-Югре, уникальной выставочно-презентационной площадкой, где демонстрируются последние разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Данный проект содействует внедрению инновационных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.

Тематика выставки:

Добыча и переработка нефти и газа;

Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;

Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита откоррозии;

Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели;

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;

Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса;

Инструмент, технические средства промышленного назначения;

Строительство объектов нефтегазового комплекса;

Строительная техника;

Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и переработка отходов производства;

Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения;

Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;

Измерительные системы и технические средства контроля промышленного назначения;

Промышленные технологии для автоматизации производства. Информационное и программное обеспечение;

Машиностроение;

Нефтехимия, лабораторное оборудование;

Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.

Специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ — 2017» — это новые клиенты и контракты в одном из самых экономически развитых регионов России; заключение выгодных контрактов непосредственно на выставке с ведущими компаниями отрасли; возможность за короткий период времени провести маркетинговые исследования, изучить спрос, конкурентов, уровень развития отрасли и т.д.; возможность выстроить личные контакты и доверительные отношения с потенциальными партнерами благодаря работе на выставке, деловой программе, мероприятиям, предполагающим неформальное общение; участие в мероприятиях деловой программы (семинарах, конференциях и презентациях), посвященных основным вопросам нефтегазовой и химической отраслей.

Ежегодно в выставке «Сургут. Нефть и газ» принимают участие свыше 100 компаний из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составляет более 4500 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и других регионов.

Важнейшей составляющей выставки традиционно является деловая программа, в рамках которой проходят практические конференции по актуальным вопросам развития нефтегазовой промышленности, круглые столы, презентации и семинары, предоставляющие уникальную возможность услышать мнение ключевых экспертов отрасли, представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших компаний.

Приглашаем Вас принять участие в работе международной специализированной выставки «СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ — 2017»!

По вопросам участия в выставке обращаться: