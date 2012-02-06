Выставка «Сургут. Нефть и Газ» является масштабным событием в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, уникальной выставочно-презентационной площадкой, где демонстрируются последние разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
Данный проект содействует внедрению инновационных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.
Тематика выставки:
- Добыча и переработка нефти и газа;
- Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования;
- Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии;
- Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели;
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса;
- Инструмент, технические средства промышленного назначения;
- Строительство объектов нефтегазового комплекса;
- Строительная техника;
- Защита окружающей среды, экологический мониторинг. Утилизация и переработка отходов производства;
- Комплексные системы пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения;
- Проектирование, инженерные разработки в области недропользования;
- Измерительные системы и технические средства контроля промышленного назначения;
- Промышленные технологии для автоматизации производства. Информационное и программное обеспечение;
- Машиностроение;
- Нефтехимия, лабораторное оборудование;
- Системы связи для нефтегазовых предприятий и пр.
Ежегодно в выставке «Сургут. Нефть и газ» принимают участие свыше 100 компаний из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составляет более 4500 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и других регионов.
Важнейшей составляющей выставки традиционно является деловая программа, в рамках которой проходят практические конференции по актуальным вопросам развития нефтегазовой промышленности, круглые столы, презентации и семинары, предоставляющие уникальную возможность услышать мнение ключевых экспертов отрасли, представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших компаний.
международной специализированной выставки
«СУРГУТ. НЕФТЬ И ГАЗ — 2017»!
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