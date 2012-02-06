«SOLIDS RUSSIA — 2017» – 3-я международная, специализированная выставка и конференция по технологиям и транспортировке сыпучих материалов. Мероприятие объединяет научно-практическую конференцию со специализированной выставкой и представляет уникальную возможность для делового общения. Здесь представлено оборудование для внутризаводской транспортировки, дозирования, классификации, измерения, просева, смешивания, измельчения, упаковки, хранения, а также перевозки сыпучих материалов и сырья всех видов. Посетители SOLIDS Russia — руководители и специалисты ведущих химических, фармацевтических, горнодобывающих и металлургических предприятий, производители строительных материалов, пластмасс, пищевых производств, машиностроительных и с/х предприятий, а также транспортных компаний.

Сайт мероприятия www.solids-russia.ru

Информация об организаторе — компании «Easyfairs»

Организатор «SOLIDS Russia — 2017» — выставочная компания «Easyfairs», – организатор европейской серии специализированных выставок по обработке, хранению и транспортировке сыпучих материалов. Это ваш идеальный партнер для успешного развития бизнеса на российском рынке. Более 1100 экспонентов и 15 000 посетителей ежегодно принимают участие на выставках серии SOLIDS.

Подробная информация: www.easyfairs.com

Контакты:

Мария Соловьева

Руководитель проекта «SOLIDS Russia»

Тел.: +49 89 127 165 129

Maria.Soloveva@easyfairs.com