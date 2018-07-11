5 сентября INVENTRA проведет международный форум «Полимеры России. Взгляд регионов» в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в ВЦ «Казанская ярмарка», зал «Волга».

Форум «Полимеры России» на протяжении десяти лет является одной из ключевых площадок для обсуждения насущных проблем отрасли, установления прочных взаимовыгодных связей между игроками рынка и выработки консолидированного подхода для создания эффективных механизмов дальнейшего становления отечественной полимерной индустрии. Важным фактором развития отрасли является рост производства и переработки полимеров в различных регионах России.

Компанией INVENTRA при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Татнефтехиминвест Холдинга, Группы компаний ТАИФ было принято решение о проведении Форума «Полимеры России. Взгляд регионов» на площадке Татарстанского нефтегазохимического форума.

Проведение Форума в Республике Татарстан станет хорошей отправной точкой для целого ряда мероприятий, главная задача которых – перенести успешный формат Форума «Полимеры России» в регионы нашей страны с целью популяризации и продвижения отрасли производства и переработки полимеров.

Темы, предлагаемые к обсуждению в рамках Форума «Полимеры России. Взгляд регионов»:

Оценка российского рынка производства и переработки полимеров и перспективы его развития.

Наиболее эффективные механизмы развития полимерной индустрии в отдельных регионах.

Импорт и экспорт: сохранится или снизится объем поставок зарубежного сырья? Насколько конкурентоспособны российские производители и на каких рынках?

Потребление: какие сегменты-лидеры смогут удержать свои позиции?

Институт особых экономических зон

Дополнительную информацию о мероприятии вы можете получить по телефону +7 (495) 797-49-07 или по e-mail: org@creonenergy.ru.