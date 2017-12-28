Химическая техника №12/2017

Содержание
Журналу «Химическая техника» 15 лет!
Наши интервью
Чернаткин В. СИБУР Холдинг начинает переходить к «Индустрии 4.0»
Головачев В.Л. Ассоциация «ХИММАШ»: цели поставлены, работа началась
Безопасность и надежность
Агауров С.Ю., Ласкин И.Н. Расчет сложных пространственных конструкций нефтехимического
оборудования на сейсмические воздействия с помощью прямого динамического анализа
Ремонт и модернизация
Федотов Д. Обнаружение утечек газов методом тепловизионной визуализации
Насосы, компрессоры
Швиндин А.И. ООО «СМЗ»: 10 лет в нефтепереработке
Промышленная экология
Richard Louwerse, Jan Fischer Технология утилизации газов
с применением компрессоров и мембранной сепарации
Технология
Норов А.М., Пагалешкин Д.А., Федотов П.С. Применение аппаратов, совмещающих
гранулирование и сушку, для создания гибких технологий фосфорсодержащих удобрений
Автоматизация и метрология
Крюков О.В. Алгоритмизация стохастических возмущений
в инвариантных системах газопровода «Турецкий поток»
Информация
Главные механики обсудили возможность модернизации динамического оборудования
Холодильная промышленность – важнейшее звено национальной безопасности
Пушкарев Д. Обзор рынков автомобильных моторных масел России и стран СНГ