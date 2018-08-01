Химическая техника №7/2018

Содержание
Поздравляем с юбилеем!
АО «НАК «Азот» 85 лет!
Олегу Степановичу Львову 60 лет
Юрию Борисовичу Галеркину 85 лет
Проектирование
Воротников О. Автоматизировать, нельзя игнорировать. ИНТРА ПРОЕКТ внедряет систему управления проектными данными Pilot-ICE
Березин С.В., Кобзев А.А. Реализация международных проектов в рамках строительства новых химических и нефтехимических производств
Модернизация и ремонт
Норов А.М., Иванычев С.В., Козлова Е.В. Модернизация производств фосфорсодержащих удобрений: цели, решения и методология комплексного подхода
Наши интервью
Дубровин Ю.Н. Холодильное машиностроение России – проблемы и перспективы
Мониторинг и диагностика
Довгалов Л.Ю., Ушакова А.В., Ушакова Е.Ю. Мониторинг технологических процессов в производстве аммиачной селитры
Тепло- и массообменное оборудование
Каллус В.В. Новый ребойлер
Крюков О.В. Анализ технико-экономических факторов применения аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимных компрессорных станциях