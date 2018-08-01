Химическая техника №7/2018

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Содержание

Поздравляем с юбилеем!

АО «НАК «Азот» 85 лет!

Олегу Степановичу Львову 60 лет

Юрию Борисовичу Галеркину 85 лет

Проектирование

Воротников О. Автоматизировать, нельзя игнорировать. ИНТРА ПРОЕКТ внедряет систему управления проектными данными Pilot-ICE

Березин С.В., Кобзев А.А. Реализация международных проектов в рамках строительства новых химических и нефтехимических производств

Модернизация и ремонт

Норов А.М., Иванычев С.В., Козлова Е.В. Модернизация производств фосфорсодержащих удобрений: цели, решения и методология комплексного подхода

Наши интервью

Дубровин Ю.Н. Холодильное машиностроение России – проблемы и перспективы

Мониторинг и диагностика

Довгалов Л.Ю., Ушакова А.В., Ушакова Е.Ю. Мониторинг технологических процессов в производстве аммиачной селитры

Тепло- и массообменное оборудование

Каллус В.В. Новый ребойлер

Крюков О.В. Анализ технико-экономических факторов применения аппаратов воздушного охлаждения газа на дожимных компрессорных станциях

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