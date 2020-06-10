Вокруг Индустрии 4.0. сегодня много мифов и ожиданий. При этом пока одни спорят о том, смогут ли роботы заменить всех работников, другие – внедряют сквозные технологии для решения реальных задач и получают результат.

На онлайн-конференции 18 и 19 июня представители ведущих компаний не будут фантазировать о будущем, а расскажут о том, какие задачи промышленные предприятия решают уже сейчас с помощью интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI), робототехники, блокчейна, а также виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Лидеры рынка поделятся реальными кейсами внедрения этих технологий и расскажут об эффекте от них.

Спикеры:

Антон Бесходарный, руководитель программ технологической стратегии, «Газпром нефть»

Цифровое технологическое видение «Газпром нефти» и шаги по его реализации

Борис Стекцер , руководитель направления Edge Solutions в России и странах СНГ, APC by Schneider Electric

, руководитель направления Edge Solutions в России и странах СНГ, APC by Schneider Electric Владимир Гречушкин, руководитель направления по работе со стратегическими заказчиками (энергетический сектор и атомная отрасль), APC by Schneider Electric

Практический опыт применения периферийных вычислений в промышленности

Илья Симонов , директор, КРОК Иммерсивные технологии, бизнес-юнит компании КРОК

, директор, КРОК Иммерсивные технологии, бизнес-юнит компании КРОК Владимир Слинько, менеджер по развитию проектов интернета вещей, Intel

Пришёл, увидел, справился! Машинное зрение. С чего начать?

Павел Козлов, директор департамента повышения эффективности, АО «Концерн Росэнергоатом»

Через тернии цифровизацию − к звездам

Денис Левченко, руководитель направления по поиску и отбору инноваций, X5 Retail Group

Кейсы применения AI в ритейле

Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам, Hewlett Packard Enterprise в России

Контроль качества на производстве с помощью машинного обучения и видеоаналитики

Вадим Щемелинин, владелец продукта видеоаналитики, «Сибур»

И4.0 в нефтехимии

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://digitalleader.org/

«Химическая техника» — информационный партнер.