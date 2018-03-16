При транспортировке и производстве формальдегидсодержащих продуктов, например, карбамидоформальдегидного концентрата или формалина, изготовители ­и потребители сталкиваются с такой серьезной проблемой, как появление окраски. Последняя возникает в тех случаях, когда водные растворы формальдегида контактируют с углеродистыми сталями, вызывая их коррозию.

В случае карбамидоформальдегидного концентрата и формалина коррозионно-активным веществом является муравьиная кислота, образующаяся при окислении формальдегида кислородом воздуха либо вследствие протекания реакции Канницаро–Тищенко. По указанной причине коррозия углеродистых сталей в присутствии формалина или карбамидоформальдегидного концентрата является преимущественно кислотной.

В связи с тем, что цвет карбамидоформальдегидного концентрата нормируется, защита от коррозии приобретает большое значение.

В качестве ингибиторов в патентной литературе рекомендуют использовать органические вещества, относящиеся к алифатическим и ароматическим аминам или альдегидам. В частности, в работе [1] описан ингибитор кислотной коррозии углеродистой стали, содержащий 98,52–99,26% мас.азина фурфуриденцикланов и 0,74–1,96% мас.иодида калия. К существенным недостаткам этого ингибитора следует отнести высокую стоимость фурфуриденцикланов, получаемых из гидразингидрата и фурфуриденциклопентанола и низкий защитный эффект при отсутствии йодида калия.

В ОАО «Тольяттиазот» разработан и апробирован новый высокоэффективный ингибитор формальдегидной и солевой нитратной коррозии марки ИКФ-1.

В соответствии с ТУ №2433-022-00206492–03 продукт характеризуется следующими показателями качества:

Внешний вид Однородная бесцветная жидкость рН, не менее 7,5 Плотность при 20 ° С, г/см3 1,10…1,20 Коэффициент рефракции, не менее 1,405 Защитное действие, %, не менее 95

Синтез ингибитора осуществляется в одну стадию с использованием карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-80 или КФК-85), карбамида и аммиачной воды, процесс –безотходный [2].

Ингибитор коррозии ИКФ-1 по степени воздействия на организм человека относится к 3—муклассу умеренно-опасных веществ по ГОСТ 12.1.007 и не обладает кумулятивнымии аллергенными свойствами.

Согласно проведеннымисследованиямразработанный продукт является смесью различных аминсодержащих соединений, содержащих метиленаминную группу СН2NН2.Структура полиамина исследовалась различными методами, в том числе с применением ЯМР-спектроскопии в Институте катализа СО РАН. Установлено, что при вводе в КФК-85 на стадии синтеза щелочного агента (аммиачной воды) происходит перераспределение метилолмочевин в сторону образования монометилольного производного:

(НОСН 2 ) 2 NCОNСН 2 ОН → 2СН 2 О + НОСН 2 NCОNН 2

Химическое строение входящих в полиамин соединений способствует их многоцентровой адсорбции на поверхности металла, а высокое содержание метиленаминных фрагментов обеспечивает достижение высокого антикоррозионного эффекта [3].

Об этом свидетельствуют результаты исследования коррозионной активности карбамидоформальдегидного концентрата на образцах сталей 3 и 09Г2С (табл. 1).

Было также установлено, что при дозировке ИКФ-1 не менее 1,0% мас. на 100% мас. карбамидоформальдегидного концентрата КФК-80 изменение окраски последнего в течение 2 недель при температуре, не превышающей 45°С, не наблюдалось.

Можно предположить, что защитный эффект ингибитора коррозии обусловлен высоким содержанием аминогрупп, абсорбирующихся на поверхности металла, а также их способностью к нейтрализации муравьиной кислоты.

Важно подчеркнуть, что добавление этого ингибитора к карбамидоформальдегидному концентрату оказывает позитивное влияние на процесс получения и свойства карбамидоформальдегидных смол, применяемых в производстве древесно-стружечных плит. В частности, ввод ингибитора коррозии на щелочной стадии конденсации совместно с КФК-85 оптимизирует реакционную способность смеси, а при получении плитной продукции существенно снижает выделение формальдегида.

Другой перспективной областью применения ИКФ-1 может рассматриваться производство растворов, содержащих карбамид и аммиачную селитру (КАС).

Защита черных металлов и алюминиевых сплавов от коррозии растворами КАС, содержащих небольшое количество аммиака, производится добавлением от 0,02 до 2 мас.% Р2О5 в виде растворимого фосфата [4]. Наиболее доступные соединения – свободные фосфорные кислоты и их соли. Защищаемые металлы включают мягкие и углеродистые стали, чистый алюминий (более 99%)и алюминий с содержанием легирующих элементов до 5%, а также некоторые сплавы. О влиянии концентрации вводимого Р2О5 на скорость коррозии можно судить по следующему примеру.

В растворе КАС, содержащем (мас. %) 43,3 аммиачной селитры, 35,4 карбамида и 20,3 воды,при увеличении содержания Р2О5 от 0 до 0,525 % скорость коррозии уменьшается от 0,559 до 0,003 мм/год.

Применение неорганического ингибитора коррозии, например, ортофосфата аммония, приводит к тому, что в узких щелевых пространствах емкости образуются структуры, напоминающие по внешнему виду пушистую плесень, способствующие началу щелевой коррозии. При этом на дне резервуара также накапливается осадок.

Этот недостаток существенно ограничивает применение неорганических фосфатов.

Для ингибирования коррозии под воздействием удобрений, содержащих аммиачную селитру и карбамид, в технической литературе описано применение лигносульфоновой кислоты, аммониевой, калиевой, магниевой солей на ее основе. С целью достижения заданной эффективности они вводятся в количестве от 0,01 до 20 весовых частей сухого вещества на 100 частей жидкого азотного удобрения.

Таблица 1

Температура, °С Концентрация ИКФ-1 в КФК- 85, мас. % Скорость коррозии (х 103 ), мм /год Сталь Ст3 20 0 6,1 0,2 2,7 0,5 1,7 1,0 0,6 45 0 114,1 1,0 1,5 70 0 2300,1 1,0 3,3 Сталь 09Г2С 20 0 4,4 0,2 2,5 0,5 1,7 1,0 0,4 45 0 97,2 1,0 1,2 70 0 2010,7 1,0 3,4

К недостаткам данного органического ингибитора коррозии можно отнести образование «корблока», содержащего алкилфосфаты. При контакте с ним в процессе хранения азотное удобрение приобретает желтый оттенок, постепенно усиливающийся до коричневого цвета. При этом на дне емкости появляется осадок в виде желто-коричневых хлопьев, затрудняющий проведение разгрузочно- погрузочных работ. Кроме того, органический ингибитор вреден для здоровья.

Разработанный нами ингибитор лишен отмеченных недостатков и рекомендован для подавления солевой нитратной коррозии углеродистых сталей [5].

Результаты его коррозионных испытаний приведены в табл. 2.

Важно отметить, что по эффективности ингибирующего действия ИКФ-1 не уступает импортному продукту «Новокор», который используется на предприятиях удобрений. При этом низкая себестоимость и простота получения разработанного ингибитора коррозии открывают широкие возможности для его промышленного освоения.

Таблица 2

Защитные свойства ингибитора в растворе КАС 30

Температура, °С Концентрация ИКФ-1 в КФК- 80, мас. % Скорость коррозии, г/(м2 ∙ч) Эффективность защиты,% СТАЛЬ 3 20 0 0,17 — 0,3 0,005 99,7 45 0 4,0 — 0,3 0,008 99,8 82 0 60 — 0,3 0,33 99,5 0,5 0,32 99,5 СТАЛЬ 20 20 0 0,41 — 0,03 0,018 99,6 45 0 5,1 — 0,03 0,039 99,2 10 0,020 99,6 0,3 0,018 99,6 СТАЛЬ 09Г2С 20 0 0,13 — 0,3 0,004 99,8 45 0 3,0 — 0,3 0,006 99,7

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