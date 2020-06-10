Приглашаем посетить вебинар «Безопасность персонала на предприятии в условиях пандемии», который состоится уже  25 июня в 11:00 по московскому времени. Это первое мероприятие из серии специально подготовленных вебинаров INTRA-TECH ONLINE, приуроченных к X международной практической конференции, которая состоится в 2021 году.

На вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

  • Решения для температурного скрининга в рамках мер по борьбе с распространением инфекции
  • Системы дезинфекции людей и техники
  • Решения по контролю за социальным дистанцированием персонала
  • Цифровое рабочее место – альтернативный формат работы в новых условиях
  • Цифровая трансформация: вызовы и возможности

INTRA-TECH ONLINE это серия вебинаров, в рамках которых компании смогут напрямую поделиться своими лучшими проектами и рассказать о своем опыте в условиях пандемии и режима самоизоляции.

Вебинары будут полезны для руководителей, ведущих специалистов, а также представителей отраслей предприятий ТЭК и машиностроения, которые:

  • заинтересованы в повышении эффективности работы предприятия в сложных условиях,
  • оптимизируют технологические и производственные цепочки,
  • желают поддерживать высокий уровень безопасности на предприятии.

Зарегистрироваться на вебинар:  https://events.webinar.ru/25617541/onlineintratech

«Химическая техника» — информационный партнер.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА