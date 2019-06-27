НИИК представил заказчикам свои новые разработки и технологии на Международной научно-практической конференции «Азот-2019»

18-20 июня 2019 года ОАО «НИИК» провело 10-ю Международную научно-практическую конференцию «Азот-2019».

В этом году конференция «Карбамид», проводимая ОАО «НИИК» каждые два года, поменяла свое название ввиду значительного расширения области деятельности компании. Область компетенций НИИК на сегодня включает в себя полный цикл услуг ЕРС по созданию новых, реконструкции существующих мощностей, антикоррозионной диагностике и ремонту оборудования в отрасли минеральных удобрений, включая производство аммиака, метанола, азотной кислоты, амселитры, карбамида, меламина и других химических продуктов.

На мероприятии присутствовали представители 34-х компаний России, ближнего и дальнего зарубежья, среди которых лицензиары и производители минеральный удобрений, разработчики программного обеспечения и цифровых технологий. Участников конференции приветствовал глава города Дзержинска Иван Носков и вручил руководству НИИК благодарственное письмо.

Деловая программа конференции отразила вопросы развития газохимии, отрасли азотных удобрений, перспектив рынка. Современный подход НИИК учитывает планы, которые имеются у заказчиков, и ориентирован на мировые тенденции.

Прозвучали доклады о новых разработках и уже реализованных проектах ОАО «НИИК» в части строительства и реконструкции химических производств, представлены современные технологии азотной отрасли. О внедрении собственных технологий НИИК говорилось на примере сотрудничества с ПАО «Акрон». В ноябре 2018 года на предприятии был запущен в рекордные сроки агрегат карбамида мощностью 600 тонн в сутки по собственной технологии НИИК URECON®2006. В процессе эксплуатации данной установки достигнуты показатели, превышающие гарантийные значения, вследствие чего заказчиком была поставлена новая задача: увеличение мощности агрегата карбамида № 6 с целью переработки всего балансового количества аммиака и перевода узла синтеза на меньшее давление для унификации компрессорного оборудования в цехе. В основу производства заложена собственная усовершенствованная технология стриппинг-процесса, реализуемая впервые в истории компании НИИК с учетом опыта модернизации нескольких установок в Индии и достижением мощности до 2500 тонн в сутки.

НИИК обобщил опыт работы в качестве инжиниринговой компании, обладающей компетенцией для выполнения работ по проектированию, поставке оборудования и строительству на условиях EPC на примере реализации проекта строительства нового азотного комплекса на площадке ПАО «Метафракс». Расширение области деятельности компании нашло свое отражение в докладах о реализации проектов НИИК в области аммиачной селитры, азотной кислоты, аммиака, метанола.

Одна из сессий была полностью посвящена внедрению технологий НИИК в области диагностики и ремонтов оборудования в России, Индии, Венгрии, Египте.

Современная система проектирования и эксплуатации действующего завода уже не может без активного внедрения цифровых технологий, поэтому темой одного из докладов стал интегрированный инжиниринг и концепция интеллектуальных multy-D-моделей — помощь в выборе оптимальных путей эксплуатации объектов.

В центре внимания современного человечества находятся проблемы взаимодействия с окружающей природной средой. Об изменениях в природоохранном законодательстве также шла речь на конференции. Каждый промышленный объект обязан соответствовать определенным экологическим нормативам. Участвуя в выборе места для будущего производства, НИИК помогает заказчикам минимизировать риски при последующем строительстве.

Интересующие вопросы производства участники конференции обсудили во время рабочих встреч и переговоров. Конференция «Азот-2019» явилась отличной площадкой для обмена опытом, поиска решений и новых контактов.

По результатам работы конференции участники поставили высокие оценки как организации, так и содержанию мероприятия.