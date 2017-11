Итоги международной выставки «Химия-2017»

С 23 по 26 октября 2017 года в «Экспоцентре» с большим успехом прошла 20-я международная выставка химической промышленности и науки – «Химия-2017». Выставка, организованная «Экспоцентром», очередной раз доказала свой статус крупнейшего отраслевого форума, где демонстрируются технологические достижения и инновационные разработки химической промышленности и науки, проводятся дискуссии по актуальным вопросам развития отрасли, устанавливаются деловые контакты.

Прошедшая выставка получила наивысшие оценки в профессиональной среде и на правительственном уровне.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев:

– Этот старейший смотр отраслевых достижений, который проходит в нашей стране более пятидесяти лет, стал событием мирового уровня. Он привлекает большое внимание российских и зарубежных специалистов. По традиции здесь демонстрируются новейшие достижения химической промышленности, заключаются взаимовыгодные контракты.

«Химия-2017 проводилась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Председатель Оргкомитета выставки, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб:

— Эта отраслевая выставка была проведена впервые более 50 лет назад в период бурного развития химической индустрии во всем мире и сразу получила широкое международное признание. И в наши дни выставка сохраняет свой авторитет и значимость для профессионального сообщества химиков и специалистов всех отраслей экономики, зависящих от химических технологий и материалов.

В торжественной церемонии открытия выставки «Химия-2017» приняли участие: заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, директор Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики РФ Юрий Злотников, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин, декан Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Лунин.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб зачитал приветствия, поступившие в адрес выставки от Президента России, Председателя Правительства Российской Федерации и главы Минпромторга РФ.

Выступая на открытии, Сергей Цыб дал высокую оценку проходящему смотру и выразил признательность и благодарность организаторам 20-й юбилейной выставки «Химии-2017».

Сергей Цыб:

— На протяжении многих лет нашего сотрудничества эта площадка четко зарекомендовала себя как наиболее профессиональная и авторитетная с точки зрения взаимодействия между представителями бизнес сообщества, представителями науки и структурами региональной государственной власти.

Выставка «Химия-2017» охватила все области химического комплекса и продемонстрировала инновационные направления современного производства, а также последние достижения химической и нефтехимической промышленности.

Юрий Злотников:

— Выставка содействует внедрению инновационных технологий и оборудования для химической и нефтехимической промышленности, реализации перспективных проектов, созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества.

После церемонии официального открытия состоялся VIP обход экспозиции, в котором принял участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и другие официальные лица и гости выставки. Они посетили стенды ведущих российских химических предприятий.

Сергей Цыб дал высокую оценку организации выставки и представленным экспонатам:

– Переоценить значение выставки «Химия-2017» очень сложно. На ней встречаются люди из бизнес-сообщества, науки, смежных отраслей промышленности. Большое внимание сегодня уделяется сектору химического машиностроения, малотоннажной химии. Уже огромное количество компаний интегрировано в глобальную производственную цепочку. И наша задача – развивать это международное сотрудничество и максимально внедрять технологии на территории Российской Федерации.

ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году выставка вновь порадовала посетителей и гостей новинками ведущих отечественных и зарубежных участников.

Насыщенные современными разработками экспозиции на площади 6 805 кв. м представили 419 компаний из 23 стран мира. Выставку «Химия-2017» посетили более 16 000 человек.

Национальными экспозициями были представлены компании из Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана, Франции.

В выставке приняли участие крупнейшие зарубежные производители химической продукции: Akzo Nobel, Arkema, Andritz, DOW, Evonik, EPC Engineering, Gemu, Haesaerts, Pfaudler, Shimadzu, Swema, Siebtechnik, Solex, Solvey, VMA-Getzman, «Белнефтехим Концерн», «Казфосфат», «Казазот», «Прогресс» и другие.

Приятно отметить, что значительную часть экспозиции заняли новейшие отечественные разработки. Среди российских участников — ведущие фирмы и предприятия: «БашХим», «ЕТС», «Завод синтанолов», «КуйбышевАзот», «Казаньоргсинтез», «Каустик», «Медиана-Фильтр», «Миллаб», «Нефтегазхимкомплект», «Нефтехиммаш Красный Октябрь», «НЗХС», «Нижнекамскнефтехим», «Русхимсеть», «Реатэкс», «Реаторг», «Текса», «УралХим», «УралКалий», «Фосагро», «Фармконтракт», «Химпэк», «Экохим» и многие другие. Более 80 компаний впервые участвовали в выставке.

Генеральным спонсором выставки выступили АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с ПАО «Уралкалий». Спонсор регистрации выставки – ГК «Фармконтракт».

На выставке «Химия-2017» состоялось подписание соглашения между АО «ОХК «Уралхим» и ООО «Газпром сера» о поставках серы для промышленных предприятий компании.

Последние достижения химической промышленности и науки ярко отразили крупные специализированные разделы: химическое машиностроение и насосы «ХимМаш. Насосы»; аналитическое и лабораторное оборудование «Хим-Лаб-Аналит»; промышленные биотехнологии, водоочистка и водоподготовка, технологии и оборудование для экологически чистых химических процессов «Зеленая химия»; «Индустрия пластмасс»; оборудование и материалы противокоррозийной защиты «КОРРУС», а также новые разделы – «Нефтегазохимия», «Инновации и современные материалы».

Важной темой выставки стала растущая роль в химической отрасли малого бизнеса. Впервые на «Химии-2017» малые инновационные компании занимали отдельное место в рамках специализированной экспозиции Startup Chemzone. 14 компаний продемонстрировали свои разработки, а также наладили контакты с инвесторами и крупнейшими игроками рынка. В их числе — «Бинакор-ХТ», ООО «Инновационная техника и технологии», ООО «Наноматериалы», «Инжиниринговый центр неорганических материалов», ООО «МИП «Новые решения», ООО «Полиофит», «Предприятие устойчивого развития», ООО «Стимул Групп», ООО НПО «Феррит» и другие.

Традиционно на выставке работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на противодействие экспонированию контрафактных товаров на выставочных мероприятиях.

Выставка «Химия» стала необходимой составляющей химического образования в России. Центр науки и образования представил инновационные разработки таких ведущих ВУЗов страны, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Тверской государственный университет, Уральский федеральный университет и другие.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Насыщенная деловая программа выставки «Химия-2017» была посвящена наиболее важным и острым вопросам развития химической промышленности. Проведенные мероприятия способствовали построению эффективного диалога между отраслевым бизнес-сообществом, наукой и государственной властью.

Впервые в рамках деловой программы выставки обсуждались Технологии «Индустрии 4.0» в химической промышленности.

Об оценке влияния новых технологий на повышение ресурсоэффективности, безопасности и конкурентоспособности химического и нефтехимического производства, о выделении трендов развития цифровых технологий и их воздействии на изменение конкурентного ландшафта говорилось на форсайт-сессии, организованной дирекцией химико-технологических выставок АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «НИИТЭХИМ», Ассоциации служб КИПиА предприятий химических отраслей промышленности. В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти, отраслевые эксперты, отечественные разработчики АСУТП и КИПиА, представители IT компаний, организации, имеющие опыт внедрения технологий «Индустрии 4.0» или рассматривающие такую возможность, представители ведущих ВУЗов России и центра навыков и компетенций. В отдельный блок были выделены вопросы управления и кадрового обеспечения предприятий нового технологического уровня. Форсайт-сессия завершилась круглым столом, на котором спикеры и эксперты подвели итоги дискуссии и выработали проект решения для Минпромторга по реализации задачи наиболее эффективной цифровизации химпрома России.

Центральным событием деловой программы стал V Московский международный химический форум (ММХФ). Организаторы форума – Российский союз химиков и АО «Экспоцентр».

Государственным приоритетам развития химической промышленности России была посвящена Пленарная сессия форума, модератором которой выступил президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.

Основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года представил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. Он отметил серьезный вклад отрасли в развитие экономики страны.

С докладом о сырьевом обеспечении и основных направлениях развития нефтегазохимии выступил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. В качестве зоны особого внимания он назвал малотоннажную химию, развитие которой, безусловно, требует поддержки государства.

В ходе пленарной сессии ММХФ были также рассмотрены перспективы развития отдельных отраслей химического комплекса России.

Участники круглых столов и тематических сессий обсудили государственные приоритеты развития химии в России, развитие производств малотоннажной химии, внедрение национального технического регламента оборота химических веществ в России, государственно-частное партнерство в химии, профессиональные квалификации и другие важные вопросы.

Состоялось торжественное собрание по случаю 20-летия Российского Союза химиков. В рамках заседания были подведены итоги работы Союза за этот период времени.

В рамках деловой программы обсуждались перспективы развития двухсторонних отношений в химико-технологической сфере между Россией и Индией. Впервые на выставке прошел Индийско-Российский семинар, организованный Дирекцией химико-технологических выставок АО «Экспоцентр» и ведущей отраслевой ассоциацией Индии – CHEMTECH Foundation. В год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией это событие имело особое значение.

Приветствуя участников семинара, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев отметил, что международные компании выбирают для показа своей продукции, товаров и технологий именно площадку «Экспоцентра» как точку выхода на российский рынок. Он пожелал индийским компаниям использовать этот исключительный инструмент для развития своего бизнеса в России.

Советник экономического и коммерческого отдела Посольства Индии в России Инбасекар Сундарамурти отметил заинтересованность в российских инвестициях, привлечении российского бизнеса, развитии сотрудничества и партнерства.

В обсуждении возможностей взаимодействия России и Индии в химической промышленности, инжиниринге и технологической сфере приняли участие российские и индийские компании, представители государственных и финансовых структур, научно-исследовательских организаций, отраслевые эксперты.

На семинаре состоялась презентация с обзором рынка и перспективами развития торгово-экономических отношений между странами. Выступили ОАО «НИИТЭХИМ», представители индийских компаний Adventz Group- Fertilizer Business, Lasern&Toubro Ltd, Simon India Ltd., а также российского телеканала «Большая Азия». По окончании мероприятия представители компаний обменялись мнениями, контактами, обсудили возможности дальнейших переговоров.

В рамках «Химия-2017» прошло еще одно важное мероприятие — консультационная сессия «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта продукции химической промышленности». Организаторы: Торгово-промышленная палата РФ, АО «Российский экспортный центр» и АО «Экспоцентр».

Модератором встречи выступил вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев. Он отметил, что консультационные сессии РЭЦ не случайно проводятся на крупнейших отраслевых выставках «Экспоцентра». Участников сессии приветствовал первый заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Николай Гусев: «Мы очень рады, что консультационные сессии проходят на площадке «Экспоцентра», и в дальнейшем будем создавать все условия для максимально удобного проведения таких встреч».

Заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов отметил рост производства в химической отрасли. Экспорт отечественной химической продукции сегодня превышает импорт. Представитель РЭЦ Эльвира Чернышева подробно рассказала о многочисленных видах и инструментах поддержки экспортных проектов со стороны Группы РЭЦ, которая оказывает отечественным экспортерам страховую и кредитную поддержку.

В мероприятии приняли участие отечественные компании и предприятия, которые уже работают на экспортном направлении или намереваются выходить со своей продукцией на мировые рынки. Они получили информацию о существующих мерах господдержки российского несырьевого экспорта.

Впервые на выставке начал свою работу Центр подбора персонала, организованный Ассоциацией консультантов по подбору персонала (АКПП), кадровым агентством «ВЫБОР», АО «Экспоцентр». Данный спецпроект принес большую пользу для посетителей. На площадке Центра подбора персонала участники выставки получили квалифицированную консультацию о размещении вакансий. Работодатели имели возможность подобрать квалифицированные кадры, соискатели смогли найти работу в ведущих российских и зарубежных компаниях химической и нефтехимической отрасли, получить консультацию специалистов по карьерному развитию.

Для участников выставки была организована экспертная сессия HR-решений для бизнеса, на которой специалисты рассказали о том, как можно улучшить текущие условия на промышленных предприятиях и повысить уровень организации производства.

Центр развития коммуникаций ТЭК впервые провел на выставке конференцию «Инновационное развитие нефте- и газохимии. Пути. Возможности. Перспективы».

На конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием и внедрением инновационных технологий, мотивацией энергокомпаний к внедрению новых технологий и оборудования, направления государственной поддержки компаний, развивающих и внедряющих инновации. Также были представлены новейшие инновационные проекты и технологии, созданные отечественными компаниями.

В рамках конференции состоялась церемония награждения лучших компаний – создателей инновационных технологий и оборудования для развития нефте- и газохимии по итогам участия в премии «Путь инноваций».

Серия мероприятий была посвящена поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в химической промышленности и науке. Их организатором выступило ГБУ «Малый бизнес Москвы». Завершающим событием этого тематического блока стал семинар, посвященный возможностям размещения на территории технопарков Москвы предприятий химической промышленности.

Впервые Департаментом химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России при содействии АО «Экспоцентр» был проведен круглый стол, посвященный вопросу обеспечения производителей парфюмерно-косметической отрасли российскими химическими сырьевыми компонентами и полимерной упаковкой. В работе круглого стола приняли участие более 30 компаний парфюмерно-косметической отрасли, производителей химического сырья и упаковки. Участники обсудили основные проблемные вопросы импортозамещения и перспективы развития в части сырьевого обеспечения производителей косметики.

В рамках выставки прошли VIII ежегодная конференция Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, VII научно-практическую конференцию «Современные технологии водоподготовки и защиты оборудования от коррозии и накипеообразования», а также мероприятия, посвященные технологиям зеленой химии, промышленным биотехнологиям и другим вопросам. Ведущие специалисты и эксперты отрасли представили свои доклады.

В зоне презентаций участники выставки ознакомили со своими новыми решениями в формате технических семинаров и мастер-классов.

Состоялся финал XI Всероссийского конкурса проектов молодых ученых, организованного Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева, Российским союзом химиков и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Выставка «Химия-2017» получила много положительных отзывов участников и посетителей. Они по достоинству оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную атмосферу, яркую экспозицию, а также количество и качество полученных во время работы контактов. Гости выставки узнали много интересного и полезного.

Михаил Ананьин, заместитель мэра г. Череповца:

– Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам выставки. Очень удобная логистика, мероприятия организованы качественно и эффективно.

Следующая 21-я юбилейная международная выставка «Химия-2018» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 29 октября по 1 ноября 2018 г.