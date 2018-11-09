С 29 октября по 1 ноября 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» проходила 21-я международная выставка химической промышленности и науки – «Химия-2018».

Выставка, организованная «Экспоцентром», традиционно прошла на высоком уровне и ознакомила специалистов с лучшими мировыми достижениями в химической промышленности и науке. Ее участники приняли участие в дискуссиях, обсудили проблемы развития отрасли, предложили пути их решения и заключили взаимовыгодные контракты.

Выставка получила высокую оценку на правительственном уровне и в профессиональном сообществе.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев:

– За многие годы выставка «Химия» стала одним из наиболее значимых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает представительную аудиторию специалистов со всего мира.

«Химия-2018 проводилась при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, а также при содействии ФГУП «НТЦ «Химвест», Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Международного института проблем химизации современной экономики.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

— Важно, что в экспозиции и деловой программе выставки нашли отражение такие темы, как цифровизация производства, инновационное предпринимательство, наилучшие доступные технологии и рациональное природопользование. Именно с ними связан дальнейший прогресс в отечественной химической индустрии.

В торжественной церемонии открытия выставки «Химия-2018» приняли участие: статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Сергей Коротков, президент Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Лунин.

Виктор Евтухов огласил приветствия, поступившие в адрес участников и организаторов выставки от Председателя Правительства Российской Федерации и главы Минпромторга РФ.

Выступающие дали высокую оценку проходящему смотру и выразили признательность и благодарность организаторам 21-й международной выставке «Химии-2018».

Видеозапись открытия



После церемонии открытия состоялся VIP обход экспозиции, в котором приняли участие статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Владимир Потапкин, заместитель директора Департамента Александр Орлов и другие официальные лица и гости выставки. Они посетили стенды ведущих российских химических предприятий и встретились с руководителями компаний.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Насыщенную современными химическими разработками экспозицию площадью 4 000 кв. м представили 250 компаний из 19 стран мира. Выставку «Химия-2018» посетили более 9 000 человек, что на 40% больше по сравнению с 2016 годом.

В рамках национальных экспозиций представлены компании из Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана.

С передовыми технологиями и последними разработками ознакомили крупнейшие зарубежные и российские производители химической продукции: Andritz, Asos, Dalgakiran, Donau-Lab, Melytec, Merz, Qbex, Pumpunion, Siebtechnik, Shimadzu, Swema, VMA-Getzman, «Альянс Энергия», «Аналит Продактс», «ABC Фарбен», «Астериас», «Балитех», «Буш Вакуум», «МК Вселуг», «Инфотек Балтика М», «Балтика-Транс», «Белнефтехим Концерн», «Домановский производственно-торговый комбинат», «Кемпартнерс», «НЗХС», «Неохим», «Норкем», «Прогресс», «Спецтрансгарант», «УралХим», «УралКалий», «Фосагро», «Химмед», «Химпэк», «Цвет», «Экросхим», «Экато-Рус» и многие другие.

Особую благодарность хотелось бы выразить компаниям АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «УРАЛКАЛИЙ», которые уже более трех лет являются генеральными спонсорами выставки.

На выставке «Химия-2018» состоялось подписание соглашений и меморандумов о дальнейшем сотрудничестве между Российским Союзом химиков, Национальным агентством развития квалификации, Химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Ассоциацией учителей и преподавателей химии, Союзом дополнительного профессионального образования, Советом по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства.

Крупные тематические разделы экспозиции этого года были посвящены химическому машиностроению и насосам, аналитическому и лабораторному оборудованию, нефтегазохимии, индустрии пластмасс, «зеленой химии», инновационным материалам, оборудованию и технологиям противокоррозийной защиты, инжинирингу и автоматизации, программному обеспечению и IT для химической промышленности.

На выставке продолжил работу проект Startup Chemzone, где малые предприятия химической отрасли познакомили экспертов и инвесторов со своими разработками.

Второй год подряд в рамках выставки АО «Экспоцентр» и кадровым агентством «Выбор» была организована работа Центра подбора персонала. Участникам выставки представилась возможность за четыре дня подобрать квалифицированные кадры, получить информацию о трендах на рынки труда и о том, как найти свою первую работу. А посетители смогли найти работу в ведущих российских и зарубежных компаниях химической отрасли, получить консультацию специалиста по карьерному развитию.

Традиционно на выставке работал проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на противодействие экспонированию контрафактных товаров на выставочных мероприятиях.

Ведущими научно-исследовательскими институтами РАН и ВУЗами, подготавливающими кадры для химической промышленности, была организована работа Центра науки и образования. В нем приняли участие Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Тверской государственный университет, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, Институт физики твердого тела, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина, Институт биофизики клетки, Институт пластической хирургии, Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова, Институт химии силикатов, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова, Институт химии Коми, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Центральным событием деловой программы стал VI Московский международный химический форум (ММХФ), организованный Российским Союзом химиков и АО «Экспоцентр». Форум проходил все дни работы выставки и включал в себя пленарные сессии, конференции, круглые столы и различные тематические сессии.

Темой пленарной сессии первого дня работы форума стала «Химическая промышленность – драйвер экономического роста». Ее модератором выступил президент Российского Союза химиков Виктор Иванов. Государственным приоритетам химической промышленности России в задачах текущего периода было посвящено выступление статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. По его словам, отечественная химическая промышленность продолжает наращивать свой потенциал. На пленарной сессии ММХФ речь шла об инструментах поддержки предприятий химической отрасли, о реализации инвестиционного проекта в рамках проектного финансирования, финансовых и нефинансовых услугах Российского экспортного центра по поддержке компаний, работающих в химической отрасли. В рамках круглых столов и тематических сессий обсуждались актуальные вопросы реализации Технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции»; основные тренды развития технического регулирования химической продукции в государствах Евразийского Союза; вопросы развития производства высокотехнологичных полимеров в Российской Федерации для лакокрасочной отрасли; развитие кадрового потенциала химического и нефтехимического комплекса РФ; цифровые технологии в химической промышленности и другие. Актуальным проблемам подготовки кадров для отечественного химического, нефтехимического и биотехнологического комплекса был посвящен круглый стол «Образование + бизнес».

Форум (ММХФ) объединил усилия ученых, промышленников, потребителей, представителей ведомств вокруг общей концепции развития огромной и мощной химической промышленности России.

Российский Союз химиков выступил организатором отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». В рамках ММХФ состоялось награждение победителей этого престижного отраслевого мероприятия. Его лауреатами стали предприятия, которые внедряют инновационные идеи, повышают производительность труда, ведут активную социальную политику.

Более подробно с программой форума можно ознакомиться здесь>>.

Важные мероприятия на выставке провел ОАО «НИИТЭХИМ», который в этом году отмечает свое 60-летие. Юбилею Института был посвящен круглый стол на тему: «Реализация дорожных карт основных отраслей химического комплекса России: состояние, проблемы и пути их решения». В ходе дискуссий обсуждались проекты дорожных карт по развитию подотраслей по производству лакокрасочных материалов, химических волокон и нитей, подотрасли переработки пластмасс. Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ» Салават Аминев отметил выполнения всех мероприятий дорожных карт в системных преобразованиях химического комплекса.

АО «Экспоцентр», «НИИТЭХИМ» в партнерстве с компанией TerraLink организовали форсайт сессию «Индустрия 4.0 в химической промышленности», темами обсуждения которой стали: диджитализация химической индустрии в новых реалиях цифровой экономики, трансформация внешней и внутренней среды химического предприятия под влиянием современных цифровых технологий.

Важным полезным дополнением для участников выставки стала консультационная сессия «Инструменты и программы поддержки ускоренного развития экспорта продукции химического комплекса», организованная Торгово-промышленной палатой РФ, Российским экспортным центром (РЭЦ) и «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. На сессии были затронуты конкретные практические вопросы, связанные с развитием отечественного химического экспорта.

Химический факультет МГУ и Редакция журнала «Сверхкритические флюиды: теория и практика» провели семинар «Зелёная химия: Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем».

В рамках выставки прошли:

IX международная конференция РХО им. Д. И. Менделеева «Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов»

Семинар для молодых специалистов «Поиск работы для молодых специалистов»

Круглый стол «Состояние химического машиностроения и инновации в его развитии»

В конференц-зале на территории выставки компании-участницы провели технические семинары и мастер-классы и презентовали свои новые решения.

В рамках выставки «Химия-2018» состоялся XII Всероссийский конкурс проектов молодых ученых, организованный Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева, Российским химическим обществом (РХО) им. Д.И. Менделеева и Российским Союзом химиков (РСХ). Мероприятие было посвящено основателю конкурса, выдающемуся человеку, специалисту, внесшему огромный вклад в развитие отечественной химической промышленности, Сергею Викторовичу Голубкову. Конкурс состоялся в преддверии 2019 года, объявленного ЮНЕСКО международным годом периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, в честь 150-летия периодического закона, и включен в состав I Форума стран СНГ по химии и химической технологии, посвященного 120-летию РХТУ им. Д.И. Менделеева, который проходил в рамках выставки «Химия-2018». С именами призеров можно ознакомиться здесь>>.

Знаковым событием на выставке стала Презентация книги Сергея Викторовича Голубкова «ПУНКТИР. Истории из моей жизни — на два голоса». Мероприятие проходило в конференц-зале, который был полностью заполнен участниками и гостями выставки, а также родными, близкими, друзьями, коллегами, учениками и последователями этого удивительного человека. Это не просто мемуары патриота, государственного человека и профессионала, это книга не ординарная, написанная с любовью на два голоса. Вторым — является голос его жены Инги Павловны Голубковой.

С этими и другими мероприятиями деловой программы выставки можно ознакомиться здесь>>.

Отзывы участников и гостей выставки «Химия-2018» подтверждают успех и эффективность прошедшего мероприятия.

Ждем вас на следующей, 22-й международной выставке «Химия-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 сентября 2019 года.

Пресс-служба АО «Экспоцентр»