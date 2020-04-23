25 марта 2020 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоялась XI Межотраслевая конференция «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020», посвященная демонстрации отечественных и зарубежных материалов и технологий для противокоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, электрохимической защиты, приборов контроля качества защитных покрытий, окрасочного оборудования, решений для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий всех отраслей промышленности.

Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ.

В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки во всем мире для участников конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» был разработан дополнительный заочный формат участия, ограничено количество очных делегатов, предусмотрены специальные организационные и защитные меры.

Делегаты конференции имели возможность выбрать очный или заочный формат участия.

Для очных участников были предусмотрены защитные маски FFP2, перчатки, спиртовые салфетки, заказан конференц-зал, рядом с которым расположены санузлы для мытья и дезинфекции рук, специальная расстановка стульев предоставила возможность шахматной рассадки и дистанции 2 метра между делегатами, дезинфицирующая жидкость в конференц-зале и в холле, проветривание, обработка и уборка залов несколько раз в день, и другие меры.

Вниманию делегатов были представлены 17 докладов (7 заочно) на самые актуальные темы – материалы и технологии для защиты от коррозии, оборудование электрохимической защиты, примеры внедрения в промышленности различных решений для антикоррозионной защиты.

Темы XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»:

Официальное открытие XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020». Промышленные ЛКМ. ООО «ИНТЕХЭКО»

Системы полимерных покрытий для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций. АО «НИЦ «Строительство» – НИИЖБ им. А.А Гвоздева

Эффективные решения компании Hilong в области антикоррозионной защиты объектов нефтегазовой отрасли. ООО «ТД Хайлон-Рус»

Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии. ООО «Цинкер»

Уралгрит – полный комплекс антикоррозионной защиты объекта. ООО «Уралгрит»

Применение высокоэффективного гранатового абразива в пескоструйной очистке. АО «Р-Гарнет»

Оценка качества и прогнозирование ресурса внутренних антикоррозионных покрытий нефтепромысловых труб и НКТ. ООО «НПЦ «Самара»

Оборудование, материалы и технологии торговой марки «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» для систем катодной электрохимзащиты. ЗАО «Химсервис-ЭХЗ»

Системный подход к разработке и производству линеек защитных покрытий в зависимости от запросов потребителей. ООО «Промтех»

Презентация каталогов и журналов. ООО «ИНТЕХЭКО»

Применение лазерного конфокального микроскопа Olympus LEXT OLS5000 для исследования коррозионных процессов. ООО «Мелитэк» (заочное участие)

Измерительное оборудование Elcometer для контроля качества покрытий. ООО «Ультра НДТ» (заочно)

Современное производство, высокое качество, ассортимент — залог конкурентоспособности антикоррозионных материалов. ЗАО НПХ ВМП (заочное участие)

Оборудование для промышленной безопасности. ООО «ТИ-СИСТЕМС» (заочное участие)

Высокоточное оборудование Helmut Fischer Gmbh для неразрушающего контроля толщины антикоррозийных покрытий. ООО «АСК-РЕНТГЕН» (заочное участие)

Современные решения для систем ЭлектроХимЗащиты (ЭХЗ) и коррозионного мониторинга производства АО «Энергомера». АО «Энергомера» (заочное участие)

Оборудование для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов и конструкций. ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» (заочное участие)

В начале конференции участники получили папку с программой, списком участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты c дополнительными информационными материалами: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ультра НДТ» и ООО «Мелитэк». Часть информационных спонсоров конференции предоставили журналы для очных участников.

В холле конференц-зала проводилась небольшая выставка, на которой делегаты могли познакомиться с новыми решениями, в программе также были предусмотрены 2 кофе-брейка и обед.

Участие в XI Межотраслевой конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020» заявили: ООО «АСК-РЕНТГЕН», АО «Атомэнергопроект», ООО «Бина Кемикл», ОАО «ВНИПИнефть», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ОАО «Дзержинский Водоканал», ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Институт Теплоэлектропроект», ПАО «Компания «Сухой», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн Росэнергоатом» ФРКП, АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ», АО «КРОНОС СПб», ЧУП «МАВ», ООО «Мелитэк», ООО «Металлоцентр Лидер-М», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «НИЦ «Строительство», АО «НПК «КоррЗащита», ЗАО НПХ ВМП, ООО «НПЦ «Самара», ЗАО «Подольский завод стройматериалов», ООО «РН-Юганскнефтегаз» УППД, АО «Р-Гарнет», АО «Самаранефтегаз», ООО «СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ», АО «СибВАМИ», ООО «Стилпейнт-Ру», ООО «Спецбурстрой», АО «Сызранский НПЗ», ООО «ТД Хайлон-Рус», ООО «ТЕХИНТЕСТ», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», ООО «Туропласт», ООО «Ультра НДТ», ООО «Уралгрит», ЗАО «Химсервис», ЗАО «Химсервис-ЭХЗ», ООО «Цинкер», АО «ЦКБ МТ «Рубин», Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Энергомера» и другие.

Очный формат выбрало около 30 делегатов, остальные участвовали заочно.

Заочным участникам высланы материалы конференции.

Ссылки на материалы XI конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020»: