Из южнокорейского порта Масан вышло морское судно с колоннами газоразделения для четвертой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Это основное крупногабаритное технологическое оборудование, позволяющее разделять природный многокомпонентный газ на метан, азот и широкую фракцию легких углеводородов. Вес колонны деметанизатора — 859 тонн, длина — почти 88 метров. Колонна удаления азота при длине более 58 метров весит 883 тонны. Отгрузка прошла в соответствии с графиком.

Из Республики Корея морское судно направилось в порт Де-Кастри Хабаровского края. Там каждая колонна будет перегружена на отдельную речную баржу и при помощи буксиров направлена по рекам Амур и Зея к причалу Амурского ГПЗ в районе г. Свободного.

В рамках стартовавшей навигации это уже второе судно с крупногабаритным грузом, предназначенным для Амурского ГПЗ. Всего в ходе летней навигации 2020 года на площадку строительства Амурского ГПЗ планируется доставить 43 единицы оборудования общим весом порядка 8 тыс. тонн. Для транспортировки грузов по российским рекам будут использованы 13 баржебуксирных составов.

Справочная информация:

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).