5-ая юбилейная международная научно-практическая конференция на тему: МИРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АЗОТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ пройдет в г. Хошимин, Вьетнам 26-30 ноября 2018 г.

В рамках конференции предусмотрено посещение азотного комплекса PHY MY, а также нового предприятия по производству сложных удобрений, построенного в 2017 г. Оба завода входят в состав ведущей вьетнамской корпорации PETROVIETNAM FERTILIZER and CHEMICAL CORPORATION. NPK PHU MY – это первое предприятие такого плана во Вьетнаме. Завод построен по технологии испанской фирмы INCRO S.A. Технология этой фирмы интересна тем, что они сами являются и производителями сложных удобрений. По данной технологии заводы работают в Англии, США, Японии, Бразилии, Португалии, Саудовской Аравии, Турции. Технология реактора NPK-DAP фирмы INCRO S.A. является лучшей в мире. По этой технологии в последнее время построено свыше 20 новых предприятий.

Основные вопросы, предлагаемые к обсуждению: развитие новых технологических процессов, внедрение новых продуктов в азотной и химической промышленности. Планируется проведение нескольких практических мастер-классов с участием ведущих мировых кампаний.

Приглашаем технических директоров, главных инженеров, главных механиков азотных и нефтехимических предприятий принять участие в конференции.

Организатор — фирма INTERTECHSERVICE (Польша)

Контакты:

e-mail: intertechservice@intertechservice.pl

Тел.: +48 501 022 237; + 48 502 321 111

SKYPE: antonina.kornjczuk