09 августа 2019 г., Свободный – Первая колонна выделения пропана (депропанизатор) успешно установлена на первом пусковом комплексе Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Оборудование предназначено для получения товарной пропановой фракции и является неотъемлемой частью установки газофракционирования, разделяющей широкую фракцию легких углеводородов на пропановую, бутановую и пентан-гексановую фракции. Вес депропанизатора — 200 тонн, длина колонны — 54,3 м. Всего на Амурском ГПЗ будет установлено три депропанизатора, по одному на каждые две технологические линии.

Справочная информация:

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.