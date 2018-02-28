 

Автор: П.А. Кукушкин (ООО «Гидромос», МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Опубликовано в журнале Химическая техника №2/2017

ООО «Гидромос» – официальный представитель ЗАО «Гидродинамика» (г. Минск, Республика Беларусь) и ООО «Гидросаф» (г. Сафоново, Смоленская область) в России и странах СНГ. Основное направление деятельности заключается в проектировании, производстве и сервисном обслуживании герметичных насосных агрегатов с магнитной муфтой типов ГДМ/ЦМ – горизонтального исполнения и ГДМП/ЦМП – полупогружного исполнения.
Герметичные насосы производства ООО «Гидромос» отличаются надежностью и безопасностью эксплуатации. Надежность насосов обеспечивается следующими средствами и методами.
Магнитно-сетчатые фильтры. Их предназначение – очистка жидкости, идущей от нагнетания насоса (со ступени насоса при многоступенчатом исполнении) на охлаждение магнитной муфты, от механических и ферромагнитных примесей. Благодаря параллельной установке двух фильтров (рис. 1, Ф2, Ф3,) можно без остановки насосного агрегата перейти на работу через резервный фильтр. Для контроля перепада давления на входе и выходе фильтров предусмотрены места для присоединения манометров. При засорении обоих фильтров (превышен допустимый перепад давления) открывается перепускной клапан, через который жидкость поступает к выходному штуцеру, минуя фильтрующий элемент, что позволяет обеспечить поступление перекачиваемой среды к магнитной муфте, предотвратить ее перегрев и выход из строя. Подробное устройство фильтра описано в патенте [1].
Рис.1. Схема обвязки насосного агрегата
Система сдува. Перед пуском насосного агрегата производится сдув воздуха из-под экрана магнитной муфты. Необходимость сдува обусловлена тем, что под экраном возможно скопление газа, выделяющегося из перекачиваемой жидкости, что затрудняет теплоотдачу от экрана и вызывает перегрев магнитной муфты. Применение данной системы (см. рис. 1) обеспечивает безопасный пуск насоса и готовность к повторному пуску после простоя. Проведение процедуры сдува может быть реализовано и при автоматическом запуске насоса: после открытия задвижки на входе необходимо открыть задвижку на линии сдува, выдержать время для завершения сдува, закрыть задвижку на линии сдува, запустить насос и открыть задвижку на выходе.
Комбинированный экран. Специалистами ЗАО «Гидродинамика» был разработан экран [2], состоящий из тонкостенной оболочки толщиной 0,4…0,5 мм из титана или коррозионно-стойкой стали, обеспечивающей герметизацию экрана, и наружной оболочки, состоящей из волокнистых материалов (стеклопластик) и служащей для увеличения прочностных свойств экрана. Уменьшение толщины титановой стенки позволило уменьшить нагрев экрана от наводимых в нем вихревых токов, что повысило надежность при работе на легкокипящих жидкостях и увеличило КПД магнитной муфты.
Экран с лопатками. При перекачивании жидкостей, содержащих механические примеси, возникала следующая проблема: жидкость, охлаждающая экран, с большой скоростью выходила из кольцевого зазора между экраном и внутренней магнитной полумуфтой, а содержащиеся в ней примеси истирали донышко экрана, что приводило к разгерметизации. Проблема была решена установкой на донышке экрана лопаток, которые тормозят поток жидкости с механическими примесями и не допускают абразивного изнашивания экрана [3].
Модернизация контура охлаждения магнитной муфты. При появлении газовой пробки на входе в насос, не проведении сдува перед пуском насоса, наличии растворенного газа на входе в насос может произойти отказ (размагничивание или заклинивание) внутренней магнитной полумуфты. Такой отказ является основной причиной поломки (около 80% всех поломок) насосов с магнитной муфтой. Для сведения числа подобных поломок к минимуму предложено следующее: во внутренней магнитной полумуфте выполняются каналы 1 (рис. 2), по которым дополнительная порция охлаждающей жидкости подводится в кольцевой зазор 2, при этом за счет «насосного эффекта», возникающего в каналах 1, эта порция жидкости подается с повышенным давлением. Таким образом, в кольцевом канале 2 снижается температура и повышается давление, что предотвращает вскипание жидкости и перегрев внутренней магнитной полумуфты.
Рис.2. Магнитная муфта с модернизированным контуром охлаждения
Безопасность эксплуатации герметичных насосов производства «Гидромос» обусловлена следующим:
  • установкой датчика 1 (рис. 3) наличия жидкости в корпусе привода. В случае появления перекачиваемой жидкости в корпусе магнитного привода насосного агрегата (при разрушении экрана или при повреждении его уплотнительного кольца) происходит блокировка работы и закрытие запорной арматуры на входе и выходе из насоса;
  • установкой аварийного уплотнения с возможность радиального сжатия и перекрытия зазора между корпусом магнитного привода насосного агрегата и валом наружной магнитной полумуфты. Аварийное уплотнение выполнено из фторопласта, при работе насоса не контактирует с приводным валом и не изнашивается. При срабатывании датчика наличия жидкости в корпусе привода насосный агрегат останавливается, жидкость или воздух, воздействуя через резиновое кольцо, сжимают фторопластовое аварийное уплотнение. Конструктивное решение запатентовано [4];
  • выполнением цилиндрического взрывонепроницаемого соединения 2 (см. рис. 3) таким образом, чтобы выдержать давление внутреннего взрыва взрывоопасной смеси без передачи воспламенения в окружающую взрывоопасную газовую среду.

    Рис. 3. Разрез насоса и магнитного привода
Список литературы
1. Патент17163. Республика Беларусь. Фильтр магнитный для очистки жидкостей. 2009.
2. Патент79627. Российская Федерация. Экран магнитной муфты герметичного центробежного насоса. 2009.
3. Патент009595. Евразийское патентное ведомство. Герметичный центробежный насос:2008.
4. Патент7568. Республика Беларусь. Герметичный центробежный насос: 2010.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА