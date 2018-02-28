Цеха, гильдии, профсоюзы. Во многовековой истории экономики немало доказательств тому, что структура, объединившая людей и предприятия, у которых общие профессиональные интересы, помогает им эффективнее и быстрее решать свои вопросы и реализовывать планы. С этой целью более года назад был создан Совет главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. У метрологических служб проблем и задач не меньше, чем у их коллег – механиков и энергетиков. Наиболее актуальные из них они обсуждали на прошедшем с 14 по 17 февраля в Подмосковье совещании, тема которого звучала так: «Пути повышения эффективности измерений, надежности и безопасности АСУТП. Практика и законодательство».

Цеха, гильдии, профсоюзы. Во многовековой истории экономики немало доказательств тому, что структура, объединившая людей и предприятия, у которых общие профессиональные интересы, помогает им эффективнее и быстрее решать свои вопросы и реализовывать планы. С этой целью более года назад был создан Совет главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. У метрологических служб проблем и задач не меньше, чем у их коллег – механиков и энергетиков. Наиболее актуальные из них они обсуждали на прошедшем с 14 по 17 февраля в Подмосковье совещании, тема которого звучала так: «Пути повышения эффективности измерений, надежности и безопасности АСУТП. Практика и законодательство».

Вначале слово дали главным метрологам. Каждый из них мог рассказать не только о достижениях своего предприятия, но и о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться. И не только ему, но и другим предприятиям, поскольку много вопросов связано с законодательством, которое едино для всех. Одну из наиболее острых проблем обозначил С.А. Тюбекин, главный специалист отдела метрологии и стандартизации ПАО «ЛУКОЙЛ». Дело в том, что вопрос метрологического обеспечения резервуаров противоречит действующему законодательству об обеспечении единства измерений. По мнению автора доклада, это обусловлено недоработкой, отсутствием нормативной базы, которая регулировала бы эту деятельность. Раньше законодательство не требовало выдачи свидетельства о поверке резервуаров в дополнение к утвержденной градуировочной таблице. Свидетельства об утверждении типа этих емкостей как средств измерений отсутствовали, да никто в них и не нуждался. В международной практике данные требования отсутствуют. После выхода нормативного документа от Минпромторга о порядке проведения поверки появилось дополнительное ограничение: в свидетельстве о поверке необходимо делать ссылку на регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и если утверждения типа средства измерения нет, то свидетельство о поверке выдавать запрещено. Поверять средства измерения неутвержденного типа не допускается.

Метрологи производственных предприятий считают, что резервуары не должны быть в числе средств измерений, поэтому вносить их в Федеральный информационный фонд по обеспечения единства измерений смысла нет. Внесение резервуаров в ФИФ ОЕИ противоречит системе обеспечения единства измерений. Резервуар должен выполнять свои основные функции – принимать, хранить и отпускать продукт. Для организации достоверного учета нефтепродуктов в резервуарах нужна только градуировочная таблица. Утверждение типа и свидетельство о поверке не требуются.



По словам А.Г. Масленникова, руководителя направления, главного метролога Дирекции нефтепереработки Департамента совершенствования операционной деятельности НПЗ Инженерно-технического управления ПАО «Газпром нефть», сложность еще и в том, что часть резервуаров, участвующих в технологических операциях, калибруется. В настоящее время отсутствуют четкие законодательные требования в сфере отнесения резервуаров по их применению с целью их дальнейшей поверки или калибровки. Почему должна выполняется поверка практически всех резервуаров и осуществляться их внесение в ФИФ и ОЕИ? Что это дает единству измерения? Ранее поверке подлежали резервуары, участвующие в торговых операциях или входящие в состав резервных схем коммерческого учета, но при этом внесение

в ФИФ и ЕОИ не требовалось. Сейчас при окончании срока действия свидетельства о поверке на резервуар возникает тупиковая ситуация: ЦСМ или прочие аккредитованные организации имеют основания отказаться от выполнения поверки без утверждения типа резервуара, и далее наступает серьезный правовой пробел и риск для собственника. Именно только для собственника, а не организаций, принимавших решения по данному вопросу, утверждавших нормативные документы, обеспечивающих градуировку, калибровку, поверку резерву-аров. В результате всех этих действий у предприятия высока вероятность получить предписание и штрафы. Высоки и риски в части ведения коммерческих операций с применением резервуаров.

Если продолжать тему резервуаров и мер вместимости, то сложности возникают и с железнодорожными цистернами и затрагивают вопрос учета отгруженной продукции. Прямой метод измерения с применением весов при движении состава – наиболее эффективный, но и его трудно назвать безупречным, считает В.Н. Поразочко, главный метролог АО «Ангарская нефтехимическая компания». На результат измерения может оказывать влияние сцепка между вагон-цистернами. Также в международной практике есть понятия «масса в воздухе» и «масса в вакууме». В таре есть воздух, который тоже имеет вес, около 60…70 кг, поэтому для максимально точных расчетов это необходимо учитывать. В данном случае масса и вес не соответствуют друг другу. Производители продукции периодически получают претензии от потребителей в виде актов, в которых зафиксировано, что при приемке была выявлена «недостача» продукции. При этом возможные ее «излишки» потребитель не афиширует. По принципам метрологии источником споров становится неповеренный котел вагон-цистерны. Ангарцы поверили несколько из них. Вот цифры только по одной из них (72-го типа): разница между типовой градировкой и поверкой составила 1 т нефтепродукта. У каждой цис-терны должна быть своя индивидуальная градуировочная таблица, как и у резервуаров. Общие данные, которые вывели на основе замеров нескольких из них, предусматривают ошибки в расчетах. Обычно цифры работают в пользу потребителя, а не продавца.



Немало вопросов возникает и с учетом при получении сырья трубопроводами ПАО «Транснефть», сообщил Владимир Николаевич. Пять лет назад у них в инструкции было четко прописано – по результатам десяти дней составляется акт, фактическая погрешность делится пополам и расписывается. Сейчас такой методики нет. Дисбаланс в конце января не в пользу АО «АНКХ» составил 900 т нефти. Компании надо проработать вопрос об отклонениях в зоне погрешности. Узел учета и баланс сходятся в районе 0,08–0,1%. На таких объемах средства измерения с обычной погрешностью ГОСТ, по мнению главного метролога компании, не годятся. Нужны более точные. Сейчас на трех заводах компании используются массовые расходомеры. Для большинства предприятий ПАО «Роснефть» закупаются оперативные узлы учета на базе массовых расходомеров, которые позволят с меньшей погрешностью отслеживать процесс. Есть несколько факторов, которые определяют их фактические значения. Если говорить о контроле метрологических характеристик, то его показатели зависят от вязкости сырья. Чтобы они были максимально достоверными, турбины расходомеров, идущие на плюс, надо менять на минусовые. Работая с массовыми расходомерами, надо учитывать и так называемую газовую фазу – то, что эта составляющая сырья быстро улетучивается, а значит, меняется и вес.



В АО «АНКХ» планируется в ближайшее время установить массовые расходомеры и на газовые потоки. Состав сырья меняется во времени, причем от температурных условий тоже. Многие факторы влияют на то, что в результате баланс не сходится. Газовая схема – своего рода буфер, протяженность трубопровода между тремя заводами составляет 10 км. Прямой замер массы, считает Владимир Николаевич, позволит получать более объективные данные. Монтаж четырех приборов уже позволил добиться сокращения потерь в тысячу тонн.

Немало проблем возникает с резервуарами и из-за того, что не измеряется температура по слоям, особенно в емкостях полуготовой продукции. Там и идет расслоение по этим самым слоям. Лабораторный анализ не дает объективных результатов. Точные дадут измерения с использованием гидростатического метода.

Если говорить о планах ПАО «Роснефть» в целом, то на восьми заводах будут установлены оперативные узлы учета нефти с использованием прямого динамического метода. Эти узлы учета будут представлять несколько упрощенную схему типовых СИКН (Систем измерения количества и показателей качества нефти), но позволят в режиме реального времени контролировать количество поставляемой по системе магистральных трубопроводов нефти и дополнительно контролировать работу СИКН, по которым осуществляется прием сырья.



Еще один, не менее актуальный вопрос, касается документа «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», точнее, пункта 6.6.2 в новой редакции. Ростехнадзор изменил правила для опасных производственных объектов. Исключил термин «калибровка», хотя ни повода, ни оснований для этого не было, считает А.Г. Масленников. Если раньше предприятия поверяли 20% всего парка средств измерений, то сейчас необходимо поверять уже 80%, замечает он. Поверку должны осуществлять подрядные организации или ЦСМ, которые к этому физически не готовы. В ряде случаев, чтобы ее провести, заводу необходимо остановить работу технологического объекта. В некоторых случаях это возможно сделать, не прекращая работы, но увеличивается вероятность рисков происшествий, ложных срабатываний систем ПАЗ, что приведет к незапланированным простоям, недовыпуску продукции или браку, дополнительным финансовым затратам, сообщает Я.Е. Двуреков, председатель Совета главных метрологов, руководитель проекта управления инженерно-технологического сопровождения Департамента нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть». Эксплуатация неповеренного средства измерения – это хуже, чем эксплуатация откалиброванных средств измерения. Чтобы устранить эту коллизию, предприятию придется провести реконструкцию или техническое перевооружение технологических объектов, приобрести дополнительный ЗИП. Это три–четыре года и огромные вложения для соответствия требованиям, констатирует А.Г. Масленников. У метрологов возникает резонный вопрос: зачем? Прецедентов, чтобы они не вовремя проводили калибровку или поверку, нет. Безопасность производственных объектов вследствие этих мер никак не повышается, считают они. Исключение требования «калибровать» из правил требует вложения дополнительных средств и немалых. В результате дорожает процесс производства, а значит, и конечная продукция, тот же бензин.

Решить эту дилемму особого труда не составит – нужно просто «вернуть» в Правила возможность проведения «калибровки». Но об этом чуть позже.

Говоря о приборах и оборудовании АСУТП, которые эксплуатируются на предприятиях отрасли, почти все метрологи использовали названия зарубежных фирм, «пустивших корни» в России, – Siemens, Honeywell, ABB, Yokogawa, Schneider Electric, Bentley Nevada и др. Из них на совещании были представители только двух – АВВ и ООО «Йокогава Электрик СНГ». Сотрудники компании АВВ провели для участников совещания круглый стол по вопросам мониторинга и улучшения эксплуатационных показателей систем автоматизации широкого спектра производителей. Представители второй фирмы ознакомили с вопросами управления функциональной безопасностью и линейкой своих сервисных услуг.

По поводу конкурентоспособности российских производителей оборудования многие метрологи согласны с мнением председателя Совета Я.Е. Двурековым. По его словам, вся представленная здесь техника им знакома, поскольку уже не первый год присутствует на российском рынке, и многим уже доводилось ее использовать. Это продукция как локализованных у нас в стране зарубежных компаний, так и чисто отечественные разработки. По некоторым позициям российские предприятия идут вровень с иностранными. Это касается довольно простых устройств – приборов измерения давления, температуры, уровня, расхода, считает Ярослав Евгеньевич. С высокотехнологичными, сложными системами, к примеру, поточными анализаторами качества дело обстоит сложнее. Нужен многолетний опыт производства, научные разработки, поскольку это сложное в разработке и изготовлении оборудование В этой сфере у россиян есть провалы. Если говорить об АСУТП, то счет достойных производителей качественного сложного оборудования идет на единицы. Поэтому пока большим спросом, как правило, пользуется зарубежное. В то же время практически на всех предприятиях отрасли проводится программа импортозамещения, которая со временем приведет к перераспределению доли импортного и отечественного оборудования в пользу последнего.

Вне зависимости от территориальной принадлежности компаний-производителей, все экспонаты, представленные на выставке в рамках совещания, вызвали равный интерес. Доклады участников конференции тоже. В.А. Каржавин из ООО «ПК «Тесей» ознакомил аудиторию с принципами работы и особенностями конструкции многозонных датчиков температуры производства. Индивидуальные пожелания заказчиков учитываются при изготовлении каждого из них. Схема раскладки кабелей и точное положение каждой измерительной зоны оговаривается при оформлении заказа и отображается на чертежах. Сотрудники ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова» А.А. Лысенко и А.А. Челышев рассказали о своих разработках для метрологов – о переносном поверочном комплекте для высокоточного измерения давления и проведения поверки (калибровки) датчиков давления со стандартным токовым выходным сигналом и манометров, а также об опыте института в автоматизации объектов энергетики с применением КСА ТПТС-НТ.

П.Б. Гусев из ЗАО «НПО «Регулятор» показал образцы импортозамещающей продукции своей компании для НПЗ. Это не только осесимметричные клапаны, способные прослужить 30 лет, но и регулирующие запорно-регулирующие клапаны седельного типа, обладающие высокой пропускной способностью и возможностями работать

с абразивными средами и при температуре до 300°С.



Выслушав доклады и обсудив все вопросы, совет решил принять к сведению информацию о состоянии нормативной базы и перспективах развития метрологического обеспечения НЛ и НХ предприятий. До 1 марта силами членов организации были подготовлены и отправлены в места назначения два письма. Оба подписаны руководством Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков. Одно из них адресовано Российскому союзу промышленников и предпринимателей. В обращении аргументирована просьба о необходимости вернуть первоначальную формулировку пункта 6.6.2 Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Напомним, что в результате внесенных в документ изменений из него исчезло требование проводить «калибровку». Второе письмо подготовили для Росстандарта. В нем обоснованное и настоятельное предложение исключить необходимость утверждения типа резервуаров, поскольку они предназначены для хранения сырья и продукции, но не более того.

