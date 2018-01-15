20 марта CREON Energy проведет Четвертую международную конференцию «Нефтяные и нефтехимические отходы 2018» в Москве в отеле «Балчуг Кемпински».
Ключевые темы мероприятия:
- Итоги Года экологии в РФ.
- Состояние и перспективы использования нефтешламов как сырья: мировая практика и российская действительность.
- Современные технологии для переработки нефтехимических отходов.
- Переработка бурового шлама.
- ПНГ: все еще побочный газ?
- Нормативные документы по работе с отходами: что изменилось?
- Государственное стимулирование: есть ли оно вообще?
Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru