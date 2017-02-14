Одновременно с конференцией будет проходить и научно-практический семинар «Роль аналитических служб в обеспечении качества минеральных удобрений и серной кислоты».

Конференция проводится при поддержке департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России и Бюро НДТ научно-исследовательским институтом АО «НИУИФ» с участием технологов и экологов предприятий, а также специалистов институтов, общественных организаций, инжиниринговых фирм, компаний производителей оборудования, представители органов исполнительной власти и соответствующих министерств и ведомств.

В 2014-2016 гг. при активном участии АО «НИУИФ» был разработан ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ «ИТС 2-2015. Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот», подготовлен перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого при применении наилучших доступных технологий, ведутся работы по выбору и обоснованию маркерных веществ в выбросах и подбору автоматических средств контроля выбросов.

В задачи конференции входят:

— обсуждение основных проблем перехода отрасли минеральных удобрений к технологическому нормированию на основании принципов НДТ;

— анализ существующих технологий и технических решений на соответствие НДТ, презентация справочников НДТ 2015-2017 г;

— ознакомление специалистов отрасли с последними внедренными и перспективными разработками в отрасли минеральных удобрений, презентация новых процессов и оборудования, соответствующих НДТ.

— обмен мнениями и обсуждение вопросов реализации 219 ФЗ: комплексное экологическое разрешение, автоматический контроль выбросов и др.

— обмен опытом работы аналитических и методических служб предприятий и организаций в обеспечении качества, оценки соответствия и безопасности продукции, в повышении эффективности производства.

Место проведения конференции – АО «НИУИФ», г. Череповец, Северное шоссе, 75. Подробная информация размещена на сайте www.niuif.ru.