16 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental» состоится двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе»»(«Нефтегазснаб — 2017»), в которой принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового комплекса.

В рамках конференции состоятся мероприятия:

Закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний

Круглый стол «Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе»

Круглый стол «Информационное обеспечение и автоматизация процессов закупочной деятельности предприятий нефтегазового комплекса»

Дискуссия: Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР

Встреча компании Сахалин Энерджи с поставщиками и подрядчиками

На конференции будут обнародованы итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2016 год и объявлены лучшие предприятия в следующих в номинациях: трубы, установки электроцентробежные насосные (УЭЦН), нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, автоматизация процессов закупки, логистические услуги.

Участники «НЕФТЕГАЗСНАБ — 2017»:

Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сахалин Энерджи, Татнефть, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, СИБУР, Газпром ПХГ, РН Северная Нефть, Антипинский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Иркутская нефтяная компания, РНГ, Тюменнефтегаз, Газпромнефть Снабжение, Красноярскгазпром нефтегазпроект,

НИИ Транснефть, НИПИгазпереработка, Газпром Автоматизация, McKinssey, EY,

Linde Gas Rus, SAP, ЭТП ТЭК Торг, ЭТП ГПБ, ЕЭТП и другие.

К конференции «Нефтегазснаб — 2017» выходит седьмой выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».

Участники конференции получают карту в подарок.

Форматы участия:

— делегатское участие;

— выступление на «круглом столе»;

— выступление с расширенной презентацией;

— участие в выставке;

— спонсорское участие.

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