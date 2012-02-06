16 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель «InterContinental» состоялась двенадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2017). Мероприятие организовано компанией «Московские нефтегазовые конференции».

В рамках конференции были проведены следующие мероприятия:

 Закрытое совещание сотрудников служб МТО нефтегазовых компаний;

 Дискуссия: Взаимодействие снабженцев и технических служб в нефтегазовых компаниях при проведении закупок МТР;

 Совещание компании «Сахалин Энерджи» «Расширение связей с российскими поставщиками оборудования и материалов для нефтегазового сектора»

 Круглый стол «Особенности транспортно-логистических услуг в нефтегазовом комплексе»;

 Круглый стол «Информационное обеспечение и автоматизация процессов закупочной деятельности предприятий нефтегазового комплекса»;

 Панельное заседание «Как стать поставщиком нефтегазовых компаний».

В мероприятии приняли участие представители следующих компаний: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сахалин Энерджи», «Татнефть», «СИБУР», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Газпром ПХГ», «Газпром добыча Надым», «Газпром георесурс», «Газпром Автоматизация», «Красноярскгазпром нефтегазпроект», «РН-Бункер», «РН-Северная Нефть», «РН-Уватнефтегаз», «Тюменнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтепродукт», «Газпром нефть шельф», «Газпромнефть Снабжение», «Зарубежнефть», «Зарубежнефть-добыча Харьяга», «Иркутская нефтяная компания», «РНГ», «NIS AD NOVI SAD», «НИПИгазпереработка», «ОБО Беттерманн», «Самарский завод электромонтажных изделий», «РЖД Логистика2», «McKinsey», «SAP», «ЕЭТП», «ЭТП ТЭК Торг» и другие компании.

На конференции «Нефтегазснаб-2017» были подведены итоги опроса нефтяников и газовиков за 2016 год и награждены компании, получившие высокие оценки в номинациях:

— лучшими российскими компаниями в группе «Трубы нефтегазового сортамента» признаны ОМК, Уральский трубный завод, ТМК.

— лучшими российскими компаниями в группе «Электроцентробежные погружные насосы» признаны «Борец», «Новомет»,» Алмаз».

— лучшими российскими компаниями в группе «Нефтепогружной кабель» признаны «Подольсккабел»ь, «Росскат», «Камкабель.»

— лучшими российскими компаниями в группе «Фонтанная арматура» признаны «Корвет», «Техновек», Воронежский механический завод

— лучшей иностранной компанией в группе «Автоматизация процессов закупки признана «SAP».

Участники конференции получили настенную карту «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе».

Телефоны: (495) 788-72-79, 514-44-68, 514-58-56;

info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru