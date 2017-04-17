17-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2017» и Национальный нефтегазовый форум вновь соберут на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» (г. Москва) представителей отраслевых предприятий и ведомств, бизнес-сообщества и ключевых экспертов.

Конкуренция технологий в борьбе за рынки формирует вопросы отраслевой повестки. В деловой программе ННФ-2017 и выставки «НЕФТЕГАЗ» запланированы дискуссии в формате технологических конференций, круглых столов и семинаров, подкрепленных визуальной составляющей – крупнейшим отраслевым смотром в 17 раз проходящем в ЦВК «Экспоцентр».

Среди актуальных вопросов программы мероприятий 2017 года: технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса; стратегия научно-технологического развития отрасли; меры господдержки при разработке и внедрении прорывных технологий; снижение доли импорта зарубежного оборудования и локализация производств; экспортный потенциал высокотехнологичной продукции российского машиностроительного сектора; задачи, стоящие перед рынком нефтесервисных услуг; разработка трудноизвлекаемых углеводородов.

Участие в международной выставке «Нефтегаз-2017» уже подтвердили более 400 компаний. Среди них компании из Великобритании, Германии, Китая, Польши, Бельгии, Сингапура, США, Франции, Чешской республики, Швеции, Японии. Вихсоставетакиеведущиемировыекомпании: HoneywellProcessSolutions, KANEXKrohne, BauerKompressoren, CentraxGasTurbines, Phoenixcontact, YokogawaElectric, WeidmüllerInterface, R&BIndustrialSupplyидр.

Свое намерение участвовать в выставке также обозначили российские отраслевые гиганты, как БУРИНТЕХ, Газпром, Концерн Росатом, Римера, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Трубная металлургическая компания – ТМК и многие другие.С подробным списком участников можно ознакомиться на сайте выставки.

Выставка позволит оценить состояние и перспективы современной нефтегазовой индустрии, акцентировать внимание на новых технологиях, технике и оборудовании. Её разделы посвящены автоматизации, нефтегазохимии, новей­шим разработкам нефтегазовых, сервисных, инжиниринговых, транспортных и других компаний, представляющих все сегменты рынка.

Оргкомитет выставки «НЕФТЕГАЗ-2017» и Национального нефтегазового форума приглашает предприятия нефтегазового комплекса и смежных отраслей к участию в мероприятиях.

Более подробную информацию вы можете получить в организационном комитете,по вопросам участия в деловой программе ННФ-2017:

тел.: +7 (495) 640-34-64; 647-93-76, 8-800-333-05-15,

E-mail: mail@oilandgasforum.ru,

сайт: www.oilandgasforum.ru

по вопросам участия в выставке «НЕФТЕГАЗ»:

Тел.: +7 (499) 795-37-61

E-mail: neftegaz@expocentr.ru

http://www.neftegaz-expo.ru