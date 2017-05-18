18-19 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017».

Она пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества. Цель ее проведения – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 120 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Газпром ВНИИГАЗ, ВНИИ океангелогия, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и других ведущих игроков отрасли.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» — это:

— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;

— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.

Среди ключевых тем в 2017 г.:

— Освоение шельфа южных, арктических и дальневосточных морей: перспективы нефтегазоносности месторождений, опыт реализации проектов, проблемы и пути их решения

— Государственные и корпоративные планы по развитию шельфовых проектов и созданию сопутствующей инфраструктуры

— Перспективы реализации оффшорных проектов в России в 2017-2020 годах

— Экономические и нормативно-правовые аспекты освоения месторождений на шельфе РФ. Как достичь экономической эффективности проектов в современных российских условиях и снизить риски?

— 2,5 года санкций для нефтегазовой отрасли РФ — первые итоги импортозамещения

— Оборудование и технологические решения для реализации шельфовых нефтегазовых проектов и многие другие.

Структура конференции в 2017 г.:

— 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня — 2017»;

— 19 мая — XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ — 2017» (основной день мероприятия).