28 февраля — 2 марта 2017 г. «Территория NDT»приглашает вас в ЦВК «Экспоцентр».

Светлана
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Ежегодный Всероссийский Форум «Территория NDT 2017» — крупнейшая специализированная выставка средств и технологий неразрушающего контроля и технической диагностики в России и СНГ, созданная для конструктивного диалога производителей, поставщиков и потребителей технологий и оборудования НК и ТД, демонстрирующая последние отраслевые достижения и разработки.

Мероприятие состоится 28 февраля — 2 марта, 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (павильон № 3).

Преимущества участия в Форуме «Территория NDT 2017»:

Обширная Деловая программа, включающая более 20 круглых столов, посвященных актуальным проблемам в сфере НК в различных отраслях экономики, а также межотраслевым направлениям деятельности:

  • Авиация
  • Атомная промышленность
  • Ж/д транспорт
  • Строительство
  • Метрология и техническое регулирование
  • Нефтегазовый комплекс
  • Сварка
  • Энергетика
  • Стандартизация
  • Металлургия и машиностроение
  • Антитеррористическая безопасность
  • Медицинская диагностика
  • Обучение
  • Промышленная безопасность
  • Контроль покрытий

Более 100 экспонентов на выставочной площади 3000 кв.м.

В 2016 году Форум посетило более 3200 руководителей и ведущих специалистов предприятий, использующих оборудование и технологии НК. Среди них ведущие научные организации и государственные структуры: «Газпром», АК «Транснефть», «Газпром ВНИИГАЗ», «Стройгазмонтаж», Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), «ИЛ», «Челябинский металлургический комбинат» и многие другие.

Выгодные условия для участников:

  • Удобная онлайн система бронирования выставочных площадей
  • Гибкие условия оплаты
  • Система скидок для членов и партнеров РОНКТД

Масштабный информационный охват:

  • Целевые информационные рассылки по базе 9000 специалистов НК
  • Приглашения на мероприятие распространяются на площадках профильных выставок и конференций, а также через 44 отделения РОНКТД в регионах
  • Информационную поддержку Форуму оказывают более 40 профильных изданий и интернет-порталов

Мероприятия-партнеры

  • ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017. 9-ая специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний.
  • КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2017. 10-ая международная выставка: композитные материалы, технологии производства композитов, оборудование, изделия, из композиционных материалов.
  • ПОЛИУРЕТАНЭКС 2017. 9-ая международная выставка: полиуретан, полиуретановые материалы, технологии производства полиуретанов, сферы использования.
  • ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2017. 21-ая международная специализированная выставка. 11-й международный салон «Обработка поверхности. Защита от коррозии». 6-й Международный салон «Покрытия со специальными свойствами».

Синхронизация нескольких промышленных выставок:

  • способствует увеличению числа заинтересованных посетителей
  • предоставляет возможность взаимодействия участников и посетителей разных выставок
  • формирует кластер промышленных выставок
  • расширяет границы рекламных возможностей
  • выявляет потенциальных партнеров в смежных отраслях

 

Организатор:

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике

www.ronktd.ru

тел.: +7(499) 245 56 56

e-mail: info@ronktd.ru

 

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Светлана

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