Ежегодный Всероссийский Форум «Территория NDT 2017» — крупнейшая специализированная выставка средств и технологий неразрушающего контроля и технической диагностики в России и СНГ, созданная для конструктивного диалога производителей, поставщиков и потребителей технологий и оборудования НК и ТД, демонстрирующая последние отраслевые достижения и разработки.

Мероприятие состоится 28 февраля — 2 марта, 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (павильон № 3).

Преимущества участия в Форуме «Территория NDT 2017»:

Обширная Деловая программа, включающая более 20 круглых столов, посвященных актуальным проблемам в сфере НК в различных отраслях экономики, а также межотраслевым направлениям деятельности:

Авиация

Атомная промышленность

Ж/д транспорт

Строительство

Метрология и техническое регулирование

Нефтегазовый комплекс

Сварка

Энергетика

Стандартизация

Металлургия и машиностроение

Антитеррористическая безопасность

Медицинская диагностика

Обучение

Промышленная безопасность

Контроль покрытий

Более 100 экспонентов на выставочной площади 3000 кв.м.

В 2016 году Форум посетило более 3200 руководителей и ведущих специалистов предприятий, использующих оборудование и технологии НК. Среди них ведущие научные организации и государственные структуры: «Газпром», АК «Транснефть», «Газпром ВНИИГАЗ», «Стройгазмонтаж», Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), «ИЛ», «Челябинский металлургический комбинат» и многие другие.

Выгодные условия для участников:

Удобная онлайн система бронирования выставочных площадей

Гибкие условия оплаты

Система скидок для членов и партнеров РОНКТД

Масштабный информационный охват:

Целевые информационные рассылки по базе 9000 специалистов НК

Приглашения на мероприятие распространяются на площадках профильных выставок и конференций, а также через 44 отделения РОНКТД в регионах

Информационную поддержку Форуму оказывают более 40 профильных изданий и интернет-порталов

Мероприятия-партнеры

ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017. 9-ая специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний.

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2017. 10-ая международная выставка: композитные материалы, технологии производства композитов, оборудование, изделия, из композиционных материалов.

ПОЛИУРЕТАНЭКС 2017. 9-ая международная выставка: полиуретан, полиуретановые материалы, технологии производства полиуретанов, сферы использования.

ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2017. 21-ая международная специализированная выставка. 11-й международный салон «Обработка поверхности. Защита от коррозии». 6-й Международный салон «Покрытия со специальными свойствами».

Синхронизация нескольких промышленных выставок:

способствует увеличению числа заинтересованных посетителей

предоставляет возможность взаимодействия участников и посетителей разных выставок

формирует кластер промышленных выставок

расширяет границы рекламных возможностей

выявляет потенциальных партнеров в смежных отраслях

Организатор:

Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике

www.ronktd.ru

тел.: +7(499) 245 56 56

e-mail: info@ronktd.ru