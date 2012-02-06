Ежегодный Всероссийский Форум «Территория NDT 2017» — крупнейшая специализированная выставка средств и технологий неразрушающего контроля и технической диагностики в России и СНГ, созданная для конструктивного диалога производителей, поставщиков и потребителей технологий и оборудования НК и ТД, демонстрирующая последние отраслевые достижения и разработки.
Мероприятие состоится 28 февраля — 2 марта, 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (павильон № 3).
Преимущества участия в Форуме «Территория NDT 2017»:
Обширная Деловая программа, включающая более 20 круглых столов, посвященных актуальным проблемам в сфере НК в различных отраслях экономики, а также межотраслевым направлениям деятельности:
- Авиация
- Атомная промышленность
- Ж/д транспорт
- Строительство
- Метрология и техническое регулирование
- Нефтегазовый комплекс
- Сварка
- Энергетика
- Стандартизация
- Металлургия и машиностроение
- Антитеррористическая безопасность
- Медицинская диагностика
- Обучение
- Промышленная безопасность
- Контроль покрытий
Более 100 экспонентов на выставочной площади 3000 кв.м.
В 2016 году Форум посетило более 3200 руководителей и ведущих специалистов предприятий, использующих оборудование и технологии НК. Среди них ведущие научные организации и государственные структуры: «Газпром», АК «Транснефть», «Газпром ВНИИГАЗ», «Стройгазмонтаж», Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ), «ИЛ», «Челябинский металлургический комбинат» и многие другие.
Выгодные условия для участников:
- Удобная онлайн система бронирования выставочных площадей
- Гибкие условия оплаты
- Система скидок для членов и партнеров РОНКТД
Масштабный информационный охват:
- Целевые информационные рассылки по базе 9000 специалистов НК
- Приглашения на мероприятие распространяются на площадках профильных выставок и конференций, а также через 44 отделения РОНКТД в регионах
- Информационную поддержку Форуму оказывают более 40 профильных изданий и интернет-порталов
Мероприятия-партнеры
- ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017. 9-ая специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений и испытаний.
- КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2017. 10-ая международная выставка: композитные материалы, технологии производства композитов, оборудование, изделия, из композиционных материалов.
- ПОЛИУРЕТАНЭКС 2017. 9-ая международная выставка: полиуретан, полиуретановые материалы, технологии производства полиуретанов, сферы использования.
- ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2017. 21-ая международная специализированная выставка. 11-й международный салон «Обработка поверхности. Защита от коррозии». 6-й Международный салон «Покрытия со специальными свойствами».
Синхронизация нескольких промышленных выставок:
- способствует увеличению числа заинтересованных посетителей
- предоставляет возможность взаимодействия участников и посетителей разных выставок
- формирует кластер промышленных выставок
- расширяет границы рекламных возможностей
- выявляет потенциальных партнеров в смежных отраслях
Организатор:
Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике
www.ronktd.ru
тел.: +7(499) 245 56 56
e-mail: info@ronktd.ru
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