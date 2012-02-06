Евроазиатский Промышленный Форум — Выставка состоится 22-23 июня 2017 в Казахстане, г. Астана, ВЦ «КОРМЕ». Форум – Выставка будет проходить одновременно с международной специализированной выставкой Экспо 2017. Благодаря одновременному проведению двух мероприятий создаётся синергетический эффект привлечения посетителей.

Форум – Выставка является уникальной площадкой для содействия предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, привлечения инвестиций в промышленность, демонстрации передовых технологий и механизмов их внедрения,поиска новых партнёров и заказчиков из многих стран, в т.ч. из Среднеазиатского региона.

Цель форума – содействие предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренниеи внешние рынки, привлечение инвестиций в промышленность, демонстрация передовых технологий и механизмы их внедрения.

Тематические разделы:

Кабельные сети в промышленности и энергетике.

ЛЭП. Малая гидроэнергетика.

Оборудование и материалы для электромонтажных сетей.

Средства для испытаний, контроля и ремонта кабельных линий в промышленности и энергетике.

Смазочно-охлаждающие жидкости. Технологии и оборудование.

Защита от коррозии в промышленности и энергетической сфере.

Наука и инновации в промышленности.

Насосы и компрессоры.

Технологии и оборудование для нефтегазового комплекса.

Гальваносервис.

Трубопроводы и трубопроводная арматура.

Оборудование для промышленной окраски и ЛКМ.

Оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики.

Машиностроение.

Вентиляция и кондиционирование.

Пожарная безопасность.

Турбинное оборудование.

Контактная информация

Организатор: ООО «Интер Экспо»

Тел. +7 (968) 887-11-01, +7 (775) 767-36-45

Email: forum@eapf.ru

Официальныйсайтвыставки: www.eapf.ru