Евроазиатский Промышленный Форум — Выставка состоится 22-23 июня 2017 в Казахстане, г. Астана, ВЦ «КОРМЕ». Форум – Выставка будет проходить одновременно с международной специализированной выставкой Экспо 2017. Благодаря одновременному проведению двух мероприятий создаётся синергетический эффект привлечения посетителей.
Форум – Выставка является уникальной площадкой для содействия предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, привлечения инвестиций в промышленность, демонстрации передовых технологий и механизмов их внедрения,поиска новых партнёров и заказчиков из многих стран, в т.ч. из Среднеазиатского региона.
Цель форума – содействие предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренниеи внешние рынки, привлечение инвестиций в промышленность, демонстрация передовых технологий и механизмы их внедрения.
Тематические разделы:
- Кабельные сети в промышленности и энергетике.
- ЛЭП. Малая гидроэнергетика.
- Оборудование и материалы для электромонтажных сетей.
- Средства для испытаний, контроля и ремонта кабельных линий в промышленности и энергетике.
- Смазочно-охлаждающие жидкости. Технологии и оборудование.
- Защита от коррозии в промышленности и энергетической сфере.
- Наука и инновации в промышленности.
- Насосы и компрессоры.
- Технологии и оборудование для нефтегазового комплекса.
- Гальваносервис.
- Трубопроводы и трубопроводная арматура.
- Оборудование для промышленной окраски и ЛКМ.
- Оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики.
- Машиностроение.
- Вентиляция и кондиционирование.
- Пожарная безопасность.
- Турбинное оборудование.
Контактная информация
Организатор: ООО «Интер Экспо»
Тел. +7 (968) 887-11-01, +7 (775) 767-36-45
Email: forum@eapf.ru
Официальныйсайтвыставки: www.eapf.ru
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