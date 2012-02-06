Евроазиатский Промышленный Форум – Выставка «Астана- 2017».

Светлана
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Евроазиатский Промышленный Форум — Выставка состоится 22-23 июня 2017 в Казахстане, г. Астана, ВЦ «КОРМЕ». Форум – Выставка будет проходить одновременно с международной специализированной выставкой Экспо 2017. Благодаря одновременному проведению двух мероприятий создаётся синергетический эффект привлечения посетителей.

Форум – Выставка является уникальной площадкой для содействия предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, привлечения инвестиций в промышленность, демонстрации передовых технологий и механизмов их внедрения,поиска новых партнёров и заказчиков из многих стран, в т.ч. из Среднеазиатского региона.

Цель форума – содействие предприятиям в продвижении конкурентоспособной инновационной продукции на внутренниеи внешние рынки, привлечение инвестиций в промышленность, демонстрация передовых технологий и механизмы их внедрения.

Тематические разделы:

  • Кабельные сети в промышленности и энергетике.
  • ЛЭП. Малая гидроэнергетика.
  • Оборудование и материалы для электромонтажных сетей.
  • Средства для испытаний, контроля и ремонта кабельных линий в промышленности и энергетике.
  • Смазочно-охлаждающие жидкости. Технологии и оборудование.
  • Защита от коррозии в промышленности и энергетической сфере.
  • Наука и инновации в промышленности.
  • Насосы и компрессоры.
  • Технологии и оборудование  для нефтегазового комплекса.
  • Гальваносервис.
  •  Трубопроводы и трубопроводная арматура.
  • Оборудование для промышленной окраски и ЛКМ.
  • Оборудование для неразрушающего контроля и технической диагностики.
  • Машиностроение.
  • Вентиляция и кондиционирование.
  • Пожарная безопасность.
  • Турбинное оборудование.

 

Контактная информация

Организатор: ООО «Интер Экспо»

Тел. +7 (968) 887-11-01, +7 (775) 767-36-45

Email: forum@eapf.ru

Официальныйсайтвыставки: www.eapf.ru

 

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Светлана

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