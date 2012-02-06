Итоги Седьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016»

29 ноября 2016 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) успешно прошла Седьмая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016», посвященная демонстрации современных информационных технологий и новейших разработок для автоматизации предприятий энергетики, машиностроения, металлургии, химической, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности. Организатор конференции — ООО «ИНТЕХЭКО».

Главная цель проведенного мероприятия — способствовать внедрению инноваций, новейших решений и приборов для автоматизации промышленных предприятий России и стран СНГ.

Участие в Седьмой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» приняли более 100 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «ПЛКСистемы», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», Фирма «1С», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АО «СибВАМИ», АО «Российские космические системы», ООО «НПО «СпецПолимер», АО «Генерирующая компания», АО «Консист-Оператор Связи», ООО «ТК Профэнерджи», Представительство «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ИнСАТ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Европрибор», ОАО «Кировский хладокомбинат», ОООО Фирма «Энергоконтроль», ООО «ИКЦ «Спектр», ООО «НОРБИТ», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «ГОЛИАФ», ПАО «Энел Россия», ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод», АО «ОДК-Газовые турбины», ПАО «Трубная Металлургическая Компания», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «Гипрогазцентр», ЗАО «ВП «Вторцветмет», ООО «Адвантек Инжениринг», АО «РАСУ», ООО «Правильные инвестиции», ОАО «ТГК-2», ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан), ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», АО «АВРОРА», ООО «СТЕЛЛА», ООО «АЛЛ Импекс 2001», ООО «АВА системы», ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз», Accusteel Ltd. (Израиль), ЗАО «Перспективный мониторинг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Восточная горнорудная компания», ООО «Центр Обработки Металла «МОСТ-1» и другие.

Вниманию делегатов конференции были представлены доклады на самые актуальные темы — от программирования контроллеров до информационной безопасности и облачных сервисов: информационно-управляющие системы АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные направления, отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы, газоанализаторы, расходомеры, уровнемеры, примеры внедрения современных систем автоматизации, учета, мониторинга и контроля различных технологических процессов, методы защиты информации в промышленных системах управления.

Среди докладов конференции:

Российская SCADA: от программирования контроллеров до работы в облачных сервисах. ООО «ИнСАТ»

Концепция и архитектурная реализация подсистемы управления производством «1С:ERP» — поэтапный запуск в минимальные сроки. Фирма «1С»

Использование инструментального пакета 1С: Интеграция 8 в сервис-ориентированных ИТ архитектурах производственных предприятий. ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз»

Современное контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов от компании Anton Paar. АО «АВРОРА»

Расходомеры, дозаторы, датчики потока, давления, температуры, уровня, pH. Представительство ООО «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.»

Система управления техническим обслуживанием и ремонтом. ООО «НОРБИТ»

Автоматизация управления паспортизацией и ремонтами оборудования для повышения производственной надёжности и снижения эксплуатационных затрат. ООО «ГОЛИАФ»

Мониторинг качества электросети и Надежность энергоснабжения для непрерывных производств. Опыт компании «ТК «Профэнерджи» по внедрению решений Энергоменеджмент от Janitza. ООО «ТК Профэнерджи»

Автоматизированная система анализа и управления качеством электроэнергии в предприятиях электрических сетей. НИУ МЭИ, ООО Фирма «Энергоконтроль»

Технический учет электроэнергии и диспетчеризация управления энергоснабжением промышленного предприятия. ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

Как добиться высокой эффективности в мелкосерийном производстве. AVA ERP

Автоматизированная система корпоративного управления геотехнологическим комплексом. ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан)

Как СRM помогает производственным компаниям идти в ногу со временем. ООО «НОРБИТ»

Проблемы защиты информации в промышленных системах управления. ЗАО «Перспективный мониторинг»

Автоматический мониторинг выбросов и сбросов промышленных предприятий (в соответствии с ФЗ-219). ООО «Группа Ай-Эм-Си»

Обзор компаний, поставляющих газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, приборы анализа качества воды, системы экологического мониторинга. ООО «ИНТЕХЭКО»

ООО «ИНТЕХЭКО» и другие темы – подробную программу см. на сайте www.intecheco.ru

Также в холле конференц-зала проводилась небольшая выставка на которой делегаты смогли поближе познакомиться с приборами и системами ООО «ТК Профэнерджи», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «АВРОРА», ООО «ПЛКСистемы», ООО «ИНТЕХЭКО», Представительство ООО «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.» и ООО «ИнСАТ».

Среди основных тенденций и выводов, которые отметили участники конференции:

Автоматизация является одним из главных направлений повышения эффективности, надёжности, конкурентоспособности и устойчивого развития производства.

Платформы и системы автоматизации с каждым годом укрупняются.

Будущее за системами, которые способны спрогнозировать развитие событий в зависимости от различных факторов.

Полностью защищенных систем автоматизации не существует, но есть комплекс технических и организационных мер по эффективной защите информации.

Конференция прошла в конструктивном ключе, дала новые импульсы и контакты ее участникам, позволила комплексно ознакомиться с различными системами и решениями.

Проведение Седьмой Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016» поддержали журналы: Автоматизация в промышленности, Горный журнал Казахстана, Автоматизация и IT в энергетике, Умное производство, Control Engineering Russia, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, Конструкторское бюро, КИП и автоматика, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Экологический вестник России, Современное машиностроение, ТехСовет, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Современные технологии автоматизации, Энергобезопасность и энергосбережение, Релейная защита и автоматизация, ИСУП (Информатизация и системы управления в промышленности), Rational Enterprise Management (REM), ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность, Вестник Автоматизации (Республика Казахстан), газеты: ЭНЕРГО-ПРЕСС, Энергетика и Промышленность России.

Уже в начале конференции делегаты получили CD, сборник докладов и каталог, а также пакеты с информационными буклетами и журналами по тематике мероприятия.

Сборник докладов конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 доступен по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/sb_asutp2016.pdf

Фотоальбом конференции:

https://goo.gl/photos/PPcLFJgkLsPhdpMp8

Видеоролик о конференции АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016:

https://youtu.be/i9ZF6X-Mykg

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc

В заключительном слове от имени ООО «ИНТЕХЭКО» – организатора конференции, председатель оргкомитета — Алексей Владимирович Ермаков, поблагодарив участников и гостей за заинтересованную и активную работу, еще раз подчеркнул, что информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и с каждым годом они всё глубже проникают во все сферы деятельности человека. За информационными технологиями – будущее, а значит нужно ежегодно участвовать в конференциях и быть в курсе последних разработок и современных IT решений.

Следующая — Восьмая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА—2017» состоится 28 ноября 2017г. в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО».

Условия участия и бланки заявок — см. на сайте: http://www.intecheco.ru/ Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:

Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767,

эл.почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru